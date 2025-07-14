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Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр" - РИА Новости, 14.07.2025
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр", действующей на красноармейском направлении, сообщили в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:01:00+03:00
2025-07-14T11:01:00+03:00
2025-07-14T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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валерий герасимов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр", действующей на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующей на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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Начальник Генштаба ВС России инспектирует группировку войск "Центр"
Начальник Генштаба ВС России Герасимов проверил выполнение боевых задач соединениями общевойсковой армии группировки "Центр", действующей на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. Начальник Генерального штаба отметил успехи общевойсковой армии в освобождении Донецкой Народной Республики, подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия
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безопасность, россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Герасимов проверил выполнение боевых задач группировкой "Центр"
Герасимов проверил выполнение боевых задач на Красноармейском направлении