https://ria.ru/20250714/ganiev-2029061047.html

Шохрух Ганиев представит Узбекистан на "Интервидении"

Шохрух Ганиев представит Узбекистан на "Интервидении" - РИА Новости, 14.07.2025

Шохрух Ганиев представит Узбекистан на "Интервидении"

Узбекистан на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" представит певец Шохрух Ганиев. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:52:00+03:00

2025-07-14T16:52:00+03:00

2025-07-14T16:53:00+03:00

культура

россия

москва

узбекистан

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

игорь матвиенко

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Узбекистан на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" представит певец Шохрух Ганиев. "Встречайте нового участника конкурса "Интервидение", весь творческий путь которого озарен светом особого, трепетного отношения к национальной музыке родной страны. И это певец Шохрух Ганиев, представитель солнечного Узбекистана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале конкурса. Отмечается, что любовь и уважение к традиционной музыке родной страны певцу привили в детстве его родители - по их наставлению Ганиев начал осваивать национальный музыкальный инструмент - доиру. В настоящее время артист преподает и выступает в эстрадном жанре в сочетании с национальным колоритом. "Певец - неоднократный обладатель разных узбекских музыкальных призов, включая награды патриотического конкурса "O"zbekiston — Vatanim manim" ("Узбекистан - Родина моя")", - добавляется в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, певица и композитор Дана Аль-Мир - от Катара, а певец Дык Фук представит Вьетнам. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250714/intervidenie-2028562564.html

https://ria.ru/20250710/intervidenie-2028265543.html

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россия, москва, узбекистан, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025