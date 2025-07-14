Рейтинг@Mail.ru
Фронтовик Рогов, защищавший Воронеж, умер на 101-м году жизни - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 14.07.2025 (обновлено: 23:42 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/frontovik-2029125389.html
Фронтовик Рогов, защищавший Воронеж, умер на 101-м году жизни
Фронтовик Рогов, защищавший Воронеж, умер на 101-м году жизни - РИА Новости, 14.07.2025
Фронтовик Рогов, защищавший Воронеж, умер на 101-м году жизни
Ушел из жизни участник ВОВ, защищавший Воронеж, почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T23:31:00+03:00
2025-07-14T23:42:00+03:00
воронеж
воронежская область
александр рогов (стилист)
александр гусев (губернатор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930059279_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_dcacaeedc20b1aaf5b36af4153fcb542.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Ушел из жизни участник ВОВ, защищавший Воронеж, почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов, сообщил губернатор Александр Гусев. "Скончался героический участник Великой Отечественной войны и легендарный сотрудник органов внутренних дел Александр Николаевич Рогов… Александр Николаевич ушел на фронт в 1943 году. В том числе защищал от врага Воронеж, получил серьезное ранение. О его ратных заслугах говорят многочисленные награды, в частности два ордена Отечественной войны", - написал Гусев в Telegram-канале. После войны Рогов служил в милиции. Под его руководством было раскрыто много преступлений, в том числе кража драгоценностей у скрипача Давида Ойстраха. "Об этом деле благодаря братьям Вайнерам знал весь Советский Союз. Думаю, многие помнят роман "Визит к Минотавру" и одноименный художественный фильм", - добавил Гусев. В январе 2025 года Александру Рогову исполнилось 100 лет. "Третьего января этого года ему исполнилось 100 лет. А буквально в мае, накануне 80-летия Победы, мы встретились, душевно поговорили о прошлом и настоящем. Я был рад тогда лично поблагодарить нашего многоуважаемого ветерана и вручить ему удостоверение Почетного гражданина Воронежской области…. Низкий поклон Вам, дорогой Александр Николаевич. И вечная память. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего выдающегося земляка", - подытожил Гусев.
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930059279_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_d89d20f6158ee9cae6dcd6e7b9473965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, воронежская область, александр рогов (стилист), александр гусев (губернатор), общество
Воронеж, Воронежская область, Александр Рогов (стилист), Александр Гусев (губернатор), Общество
Фронтовик Рогов, защищавший Воронеж, умер на 101-м году жизни

Почетный гражданин Воронежской области Рогов умер в возрасте 100 лет

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВетеран Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Ветеран Великой Отечественной войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Ушел из жизни участник ВОВ, защищавший Воронеж, почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Скончался героический участник Великой Отечественной войны и легендарный сотрудник органов внутренних дел Александр Николаевич Рогов… Александр Николаевич ушел на фронт в 1943 году. В том числе защищал от врага Воронеж, получил серьезное ранение. О его ратных заслугах говорят многочисленные награды, в частности два ордена Отечественной войны", - написал Гусев в Telegram-канале.
После войны Рогов служил в милиции. Под его руководством было раскрыто много преступлений, в том числе кража драгоценностей у скрипача Давида Ойстраха.
"Об этом деле благодаря братьям Вайнерам знал весь Советский Союз. Думаю, многие помнят роман "Визит к Минотавру" и одноименный художественный фильм", - добавил Гусев.
В январе 2025 года Александру Рогову исполнилось 100 лет.
"Третьего января этого года ему исполнилось 100 лет. А буквально в мае, накануне 80-летия Победы, мы встретились, душевно поговорили о прошлом и настоящем. Я был рад тогда лично поблагодарить нашего многоуважаемого ветерана и вручить ему удостоверение Почетного гражданина Воронежской области…. Низкий поклон Вам, дорогой Александр Николаевич. И вечная память. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего выдающегося земляка", - подытожил Гусев.
 
ВоронежВоронежская областьАлександр Рогов (стилист)Александр Гусев (губернатор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала