https://ria.ru/20250714/frontovik-2029125389.html

Фронтовик Рогов, защищавший Воронеж, умер на 101-м году жизни

Фронтовик Рогов, защищавший Воронеж, умер на 101-м году жизни - РИА Новости, 14.07.2025

Фронтовик Рогов, защищавший Воронеж, умер на 101-м году жизни

Ушел из жизни участник ВОВ, защищавший Воронеж, почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T23:31:00+03:00

2025-07-14T23:31:00+03:00

2025-07-14T23:42:00+03:00

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александр рогов (стилист)

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Ушел из жизни участник ВОВ, защищавший Воронеж, почетный гражданин Воронежской области Александр Рогов, сообщил губернатор Александр Гусев. "Скончался героический участник Великой Отечественной войны и легендарный сотрудник органов внутренних дел Александр Николаевич Рогов… Александр Николаевич ушел на фронт в 1943 году. В том числе защищал от врага Воронеж, получил серьезное ранение. О его ратных заслугах говорят многочисленные награды, в частности два ордена Отечественной войны", - написал Гусев в Telegram-канале. После войны Рогов служил в милиции. Под его руководством было раскрыто много преступлений, в том числе кража драгоценностей у скрипача Давида Ойстраха. "Об этом деле благодаря братьям Вайнерам знал весь Советский Союз. Думаю, многие помнят роман "Визит к Минотавру" и одноименный художественный фильм", - добавил Гусев. В январе 2025 года Александру Рогову исполнилось 100 лет. "Третьего января этого года ему исполнилось 100 лет. А буквально в мае, накануне 80-летия Победы, мы встретились, душевно поговорили о прошлом и настоящем. Я был рад тогда лично поблагодарить нашего многоуважаемого ветерана и вручить ему удостоверение Почетного гражданина Воронежской области…. Низкий поклон Вам, дорогой Александр Николаевич. И вечная память. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким нашего выдающегося земляка", - подытожил Гусев.

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