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Филимонов: новые трамваи прибыли в Череповец Вологодской области
Филимонов: новые трамваи прибыли в Череповец Вологодской области - РИА Новости, 14.07.2025
Филимонов: новые трамваи прибыли в Череповец Вологодской области
Вторая партия новых трамваев доставлена в Череповец Вологодской области, сообщает пресс-служба регправительства. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:41:00+03:00
2025-07-14T18:41:00+03:00
2025-07-14T18:41:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
череповец
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вторая партия новых трамваев доставлена в Череповец Вологодской области, сообщает пресс-служба регправительства. "Еще два новых трамвая доставлены в Череповец – это уже вторая партия новой техники, поступившая в город в выходные. Первые два “Львенка” прибыли в прошлую пятницу. Напомню, что мы обновляем городской трамвайный парк в лизинг и 80% стоимости направим из областного бюджета. Поставки новой техники будут регулярными. Контракт выполняется заводом-изготовителем с опережением срока", – сказал губернатор региона Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Сейчас трамваи принимает городское предприятие "Электротранс". Его специалисты совместно с представителем компании-производителя проверят работу всех систем, включая кондиционирование, видеонаблюдение, а также функционирование двигателей. После начнется этап обкатки: транспортные средства поодиночке проедут 50 километров по Череповцу и еще столько же – в паре, соединенные с помощью сцепного устройства. Параллельно транспорт зарегистрируют, на линию новые трамваи выйдут уже в начале августа. Спаренные трамвайные вагоны вдвое увеличат вместимость пассажиров за один рейс – до 320 человек. Это позволит существенно разгрузить пассажирский трафик в утренние и вечерние часы пик, отмечают в пресс-службе. Там же подчеркнули, что электротранспорт оказывает минимальное воздействие на окружающую среду и исключает выбросы вредных веществ в атмосферу.
https://ria.ru/20250709/vologda-2028195047.html
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георгий филимонов, череповец
Вологодская область, Георгий Филимонов, Череповец
Филимонов: новые трамваи прибыли в Череповец Вологодской области
Филимонов: новая партия трамваев поступила в Череповец Вологодской области
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Вторая партия новых трамваев доставлена в Череповец Вологодской области, сообщает пресс-служба регправительства.
"Еще два новых трамвая доставлены в Череповец – это уже вторая партия новой техники, поступившая в город в выходные. Первые два “Львенка” прибыли в прошлую пятницу. Напомню, что мы обновляем городской трамвайный парк в лизинг и 80% стоимости направим из областного бюджета. Поставки новой техники будут регулярными. Контракт выполняется заводом-изготовителем с опережением срока", – сказал губернатор региона Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Сейчас трамваи принимает городское предприятие "Электротранс". Его специалисты совместно с представителем компании-производителя проверят работу всех систем, включая кондиционирование, видеонаблюдение, а также функционирование двигателей.
После начнется этап обкатки: транспортные средства поодиночке проедут 50 километров по Череповцу и еще столько же – в паре, соединенные с помощью сцепного устройства. Параллельно транспорт зарегистрируют, на линию новые трамваи выйдут уже в начале августа.
Спаренные трамвайные вагоны вдвое увеличат вместимость пассажиров за один рейс – до 320 человек. Это позволит существенно разгрузить пассажирский трафик в утренние и вечерние часы пик, отмечают в пресс-службе. Там же подчеркнули, что электротранспорт оказывает минимальное воздействие на окружающую среду и исключает выбросы вредных веществ в атмосферу.