В Италии рассказали, что общего у пошлин США и бюрократии Евросоюза
Вице-премьер Сальвини назвал бюрократию такой же вредной для ЕС, как пошлины США
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 14 июл - РИА Новости. Лидер партии "Лига", глава минтранса и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что бюрократия представляет собой для Евросоюза такой же вред, как введение новых торговых пошлин.
"Пошлины неправильны и вредны, но нам нужно быть прагматичными и признать, что бюрократия и ограничения Брюсселя не менее негодны", - заявил он в интервью Corriere della Sera.
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Сальвини выразил надежду, что решения о новых торговых тарифах можно будет "несколько смягчить".
По его словам, "Лига" убеждена, что ЕС всё ещё решает свои собственные проблемы, учитывая, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила о продлении "приостановки контрмер".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
В воскресенье премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной среди западных стран.
Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti в субботу заявила, что 30-процентные пошлины обойдутся американским потребителям и итальянским производителям продуктов питания примерно в 2,3 миллиарда евро.