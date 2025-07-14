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В Италии рассказали, что общего у пошлин США и бюрократии Евросоюза - РИА Новости, 14.07.2025
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11:47 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/evrosoyuz-2028977499.html
В Италии рассказали, что общего у пошлин США и бюрократии Евросоюза
В Италии рассказали, что общего у пошлин США и бюрократии Евросоюза - РИА Новости, 14.07.2025
В Италии рассказали, что общего у пошлин США и бюрократии Евросоюза
Лидер партии "Лига", глава минтранса и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что бюрократия представляет собой для Евросоюза такой же вред, как введение... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:47:00+03:00
2025-07-14T11:47:00+03:00
экономика
италия
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маттео сальвини
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
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РИМ, 14 июл - РИА Новости. Лидер партии "Лига", глава минтранса и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что бюрократия представляет собой для Евросоюза такой же вред, как введение новых торговых пошлин. "Пошлины неправильны и вредны, но нам нужно быть прагматичными и признать, что бюрократия и ограничения Брюсселя не менее негодны", - заявил он в интервью Corriere della Sera. Сальвини выразил надежду, что решения о новых торговых тарифах можно будет "несколько смягчить". По его словам, "Лига" убеждена, что ЕС всё ещё решает свои собственные проблемы, учитывая, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила о продлении "приостановки контрмер". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. В воскресенье премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной среди западных стран. Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti в субботу заявила, что 30-процентные пошлины обойдутся американским потребителям и итальянским производителям продуктов питания примерно в 2,3 миллиарда евро.
https://ria.ru/20250524/evropa-2018758559.html
https://ria.ru/20250617/stal-2022346246.html
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экономика, италия, сша, брюссель, маттео сальвини, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Италия, США, Брюссель, Маттео Сальвини, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В Италии рассказали, что общего у пошлин США и бюрократии Евросоюза

Вице-премьер Сальвини назвал бюрократию такой же вредной для ЕС, как пошлины США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 14 июл - РИА Новости. Лидер партии "Лига", глава минтранса и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что бюрократия представляет собой для Евросоюза такой же вред, как введение новых торговых пошлин.
"Пошлины неправильны и вредны, но нам нужно быть прагматичными и признать, что бюрократия и ограничения Брюсселя не менее негодны", - заявил он в интервью Corriere della Sera.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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Сальвини выразил надежду, что решения о новых торговых тарифах можно будет "несколько смягчить".
По его словам, "Лига" убеждена, что ЕС всё ещё решает свои собственные проблемы, учитывая, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила о продлении "приостановки контрмер".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
В воскресенье премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной среди западных стран.
Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti в субботу заявила, что 30-процентные пошлины обойдутся американским потребителям и итальянским производителям продуктов питания примерно в 2,3 миллиарда евро.
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ЭкономикаИталияСШАБрюссельМаттео СальвиниУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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