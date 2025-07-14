https://ria.ru/20250714/evrosoyuz-2028977499.html

В Италии рассказали, что общего у пошлин США и бюрократии Евросоюза

В Италии рассказали, что общего у пошлин США и бюрократии Евросоюза - РИА Новости, 14.07.2025

В Италии рассказали, что общего у пошлин США и бюрократии Евросоюза

Лидер партии "Лига", глава минтранса и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что бюрократия представляет собой для Евросоюза такой же вред, как введение... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:47:00+03:00

2025-07-14T11:47:00+03:00

2025-07-14T11:47:00+03:00

экономика

италия

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маттео сальвини

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

евросоюз

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РИМ, 14 июл - РИА Новости. Лидер партии "Лига", глава минтранса и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что бюрократия представляет собой для Евросоюза такой же вред, как введение новых торговых пошлин. "Пошлины неправильны и вредны, но нам нужно быть прагматичными и признать, что бюрократия и ограничения Брюсселя не менее негодны", - заявил он в интервью Corriere della Sera. Сальвини выразил надежду, что решения о новых торговых тарифах можно будет "несколько смягчить". По его словам, "Лига" убеждена, что ЕС всё ещё решает свои собственные проблемы, учитывая, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила о продлении "приостановки контрмер". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. В воскресенье премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что взаимное введение торговых тарифов чревато торговой войной среди западных стран. Итальянская ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti в субботу заявила, что 30-процентные пошлины обойдутся американским потребителям и итальянским производителям продуктов питания примерно в 2,3 миллиарда евро.

https://ria.ru/20250524/evropa-2018758559.html

https://ria.ru/20250617/stal-2022346246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, италия, сша, брюссель, маттео сальвини, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия