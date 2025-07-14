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Контрмеры ЕС в отношении импорта США могут стоить 93 миллиарда евро - РИА Новости, 14.07.2025
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18:35 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/evrokomissija-2029092006.html
Контрмеры ЕС в отношении импорта США могут стоить 93 миллиарда евро
Контрмеры ЕС в отношении импорта США могут стоить 93 миллиарда евро - РИА Новости, 14.07.2025
Контрмеры ЕС в отношении импорта США могут стоить 93 миллиарда евро
Европейская комиссия представила странам ЕС в понедельник свое предложение по второму пакету контрмер, которые могут быть введены в начале августа в случае... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:35:00+03:00
2025-07-14T18:35:00+03:00
сша
вашингтон (штат)
брюссель
марош шефчович
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Европейская комиссия представила странам ЕС в понедельник свое предложение по второму пакету контрмер, которые могут быть введены в начале августа в случае отсутствия соглашения с Вашингтоном, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович. "Мы должны быть готовы ко всем результатам, включая, при необходимости, хорошо продуманные, соразмерные меры по восстановлению баланса в наших трансатлантических отношениях. Наши меры по восстановлению баланса цен на сталь и алюминий приостановлены до начала августа, и сегодня Еврокомиссия представила государствам-членам предложение по второму пакету товаров на сумму около 72 миллиардов евро импорта из США", - сообщил он по итогам Совета стран ЕС по внешней торговле. Ранее ЕС согласовал первый пакет контрмер, он затронет порядка 21 миллиарда евро импорта из США. Его введение было отложено до 1 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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сша, вашингтон (штат), брюссель, марош шефчович, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Вашингтон (штат), Брюссель, Марош Шефчович, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Контрмеры ЕС в отношении импорта США могут стоить 93 миллиарда евро

Шефчович: ЕК представила предложения по второму пакету контрмер против США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Европейская комиссия представила странам ЕС в понедельник свое предложение по второму пакету контрмер, которые могут быть введены в начале августа в случае отсутствия соглашения с Вашингтоном, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович.
"Мы должны быть готовы ко всем результатам, включая, при необходимости, хорошо продуманные, соразмерные меры по восстановлению баланса в наших трансатлантических отношениях. Наши меры по восстановлению баланса цен на сталь и алюминий приостановлены до начала августа, и сегодня Еврокомиссия представила государствам-членам предложение по второму пакету товаров на сумму около 72 миллиардов евро импорта из США", - сообщил он по итогам Совета стран ЕС по внешней торговле.
Ранее ЕС согласовал первый пакет контрмер, он затронет порядка 21 миллиарда евро импорта из США. Его введение было отложено до 1 августа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
ЕС пригрозил США контрмерами в случае провала торговых переговоров
12 июля, 17:01
 
СШАВашингтон (штат)БрюссельМарош ШефчовичДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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