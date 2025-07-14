https://ria.ru/20250714/evrokomissija-2029092006.html

Контрмеры ЕС в отношении импорта США могут стоить 93 миллиарда евро

Контрмеры ЕС в отношении импорта США могут стоить 93 миллиарда евро - РИА Новости, 14.07.2025

Контрмеры ЕС в отношении импорта США могут стоить 93 миллиарда евро

Европейская комиссия представила странам ЕС в понедельник свое предложение по второму пакету контрмер, которые могут быть введены в начале августа в случае... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:35:00+03:00

2025-07-14T18:35:00+03:00

2025-07-14T18:35:00+03:00

сша

вашингтон (штат)

брюссель

марош шефчович

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Европейская комиссия представила странам ЕС в понедельник свое предложение по второму пакету контрмер, которые могут быть введены в начале августа в случае отсутствия соглашения с Вашингтоном, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович. "Мы должны быть готовы ко всем результатам, включая, при необходимости, хорошо продуманные, соразмерные меры по восстановлению баланса в наших трансатлантических отношениях. Наши меры по восстановлению баланса цен на сталь и алюминий приостановлены до начала августа, и сегодня Еврокомиссия представила государствам-членам предложение по второму пакету товаров на сумму около 72 миллиардов евро импорта из США", - сообщил он по итогам Совета стран ЕС по внешней торговле. Ранее ЕС согласовал первый пакет контрмер, он затронет порядка 21 миллиарда евро импорта из США. Его введение было отложено до 1 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250712/ssha-2028775384.html

сша

вашингтон (штат)

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вашингтон (штат), брюссель, марош шефчович, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире