Контрмеры ЕС в отношении импорта США могут стоить 93 миллиарда евро
Шефчович: ЕК представила предложения по второму пакету контрмер против США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Европейская комиссия представила странам ЕС в понедельник свое предложение по второму пакету контрмер, которые могут быть введены в начале августа в случае отсутствия соглашения с Вашингтоном, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович.
"Мы должны быть готовы ко всем результатам, включая, при необходимости, хорошо продуманные, соразмерные меры по восстановлению баланса в наших трансатлантических отношениях. Наши меры по восстановлению баланса цен на сталь и алюминий приостановлены до начала августа, и сегодня Еврокомиссия представила государствам-членам предложение по второму пакету товаров на сумму около 72 миллиардов евро импорта из США", - сообщил он по итогам Совета стран ЕС по внешней торговле.
Ранее ЕС согласовал первый пакет контрмер, он затронет порядка 21 миллиарда евро импорта из США. Его введение было отложено до 1 августа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.