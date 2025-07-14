https://ria.ru/20250714/epstin-2028943275.html

СМИ: подруга Эпстина готова выступить перед конгрессом США по его делу

СМИ: подруга Эпстина готова выступить перед конгрессом США по его делу - РИА Новости, 14.07.2025

СМИ: подруга Эпстина готова выступить перед конгрессом США по его делу

Подруга финансиста Джеффри Эпстина Гилейн Максвелл, отбывающая в тюрьме 20-летний срок за поиск несовершеннолетних для него, готова выступить перед конгрессом... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:07:00+03:00

2025-07-14T09:07:00+03:00

2025-07-14T09:09:00+03:00

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джеффри эпштейн

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подруга финансиста Джеффри Эпстина Гилейн Максвелл, отбывающая в тюрьме 20-летний срок за поиск несовершеннолетних для него, готова выступить перед конгрессом США и раскрыть подробности дела общественности, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники. В конце декабря 2021 года присяжные признали Максвелл, бывшую светскую львицу и подругу обвиненного в совращении малолетних и покончившего с собой до суда миллиардера Джеффри Эпстина, виновной по пяти пунктам обвинения из шести, наиболее серьезный из которых – торговля несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. В июне 2022 года она была приговорена к 20 годам тюрьмы. Британская газета Mirror со ссылкой на источники 8 июля сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы боится, что Максвелл раскроет подробности связи американского лидера с финансистом. "Гилейн Максвелл готова выступить перед конгрессом по поводу списков Эпстина", - говорится в публикации. По словам одного из собеседников издания, Максвелл никогда не предлагали заключить сделку о признании вины, по которой ей могли бы смягчить наказание, поэтому она была бы "более чем счастлива" рассказать "правду" американцам. Как отмечается, пока неизвестно, какие именно подробности готова раскрыть Максвелл. При этом, как утверждают источники, близкие к Максвелл, Трамп одним из первых разорвал контакты с Эпстином из-за ссоры по поводу деловой сделки и обращения финансиста с женщинами. Дело финансиста Эпстина получило широкий общественный резонанс из-за его связей с известными политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу Эпстина, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпстина, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250708/tramp-2028035596.html

https://ria.ru/20250606/tramp-2021298937.html

https://ria.ru/20250605/mask-2021196778.html

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нью-йорк (город), карибское море, сша, дональд трамп, в мире, джеффри эпштейн