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Суд отказал защите Таубер в допросе свидетелей

Суд отказал защите Таубер в допросе свидетелей - РИА Новости, 14.07.2025

Суд отказал защите Таубер в допросе свидетелей

Суд в Молдавии отказал защите исполнительного секретаря оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер в проведении по делу о финансировании партии "Шор"... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:33:00+03:00

2025-07-14T17:33:00+03:00

2025-07-14T18:06:00+03:00

молдавия

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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Суд в Молдавии отказал защите исполнительного секретаря оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер в проведении по делу о финансировании партии "Шор" экспертизы, допросе свидетелей и исследовании документов, которые даже не были изучены, сообщил адвокат Сергей Морару.Прокуроры антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в 2024 году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. В понедельник суд продолжил судебные прения по этому вопросу и после дня работы перенес слушания на вторник."Прокурор ссылался на новые доказательства, но, согласно кодексу об уголовных процедурах, стороны не могут ссылаться на доказательства, которые не были рассмотрены. Соответственно, я проинформировал инстанцию о свидетелях, которые не были опрошены, об отсутствии протокола их слушаний, хотя прокурор на них ссылался. В связи с этим я просил возобновить следствие и заслушать этих свидетелей. Суд отказал, хотя это право, предусмотренное кодексом об уголовных процедурах. Также было отказано в проведении экспертизы… Нам отказали в исследовании документов, это неслучайно, чтобы мы быстрее дошли до оглашения приговора", - сказал Морару журналистам.По словам адвоката, слушания решили перенести, потому что все стороны процесса "сильно устали"."Я просил оправдать Таубер по всем обвинениям, поскольку по двум эпизодам нет состава преступления, еще по трем пунктам нет элементов, составляющих преступление. Даже если бы было доказано обвинение Таубер, хотя этого не было, ее действия не могли бы трактоваться как преступления", - подчеркнул Морару.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, молдавское руководство пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов, чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов. Кроме того, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобралось еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в республике было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250712/moldavija-2028732882.html

https://ria.ru/20250618/moldavija-2023638829.html

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