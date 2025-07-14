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ЭКСАР запускает новый страховой продукт для банков - РИА Новости, 14.07.2025
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11:07 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/eksar-2028967981.html
ЭКСАР запускает новый страховой продукт для банков
ЭКСАР запускает новый страховой продукт для банков - РИА Новости, 14.07.2025
ЭКСАР запускает новый страховой продукт для банков
Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) запустило новое решение по страхованию неподтвержденных... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:07:00+03:00
2025-07-14T11:07:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) запустило новое решение по страхованию неподтвержденных аккредитивов, разработанное специально для банков и финансовых институтов с целью снизить их риски при международной торговле, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Новый продукт ЭКСАР защищает кредитные организации, которые открывают аккредитивы (гарантии оплаты) по поручению иностранных покупателей в пользу российских экспортеров, от риска неполучения возмещения со стороны приказодателя (аппликанта). Аккредитивы — это надёжный способ расчётов в международной торговле. Они защищают экспортеров, особенно в условиях экономической нестабильности", - говорится в сообщении.Там добавляется, что "учитывая оперативность, необходимую для реализации аккредитивных сделок, ЭКСАР предлагает гибкий подход к предоставлению страхового покрытия".Банки могут застраховать один аккредитив, например, по крупной торговой или инвестиционной сделке, или сразу несколько аккредитивов по заранее согласованным критериям. Комплексное страхование позволяет банкам автоматически включать аккредитивы в страховое покрытие, оптимизируя процесс управления рисками.В свою очередь, страховое покрытие распространяется на коммерческие и политические риски. Если покупатель-импортер не заплатит банку-эмитенту, ЭКСАР возместит банку до 90% убытков, а также проценты за отсрочку платежа."Новый продукт ЭКСАР – это эффективный инструмент для работы банков в сфере внешней торговли. Он снижает риски и расширяет возможности работы с международными партнёрами, что особенно важно в современных экономических условиях", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.Продукт уже доступен для банков и финансовых организаций.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
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экономика
Экономика
ЭКСАР запускает новый страховой продукт для банков

ЭКСАР запустило новое решение по страхованию неподтвержденных аккредитивов

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (Группа РЭЦ, ВЭБ.РФ) запустило новое решение по страхованию неподтвержденных аккредитивов, разработанное специально для банков и финансовых институтов с целью снизить их риски при международной торговле, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Новый продукт ЭКСАР защищает кредитные организации, которые открывают аккредитивы (гарантии оплаты) по поручению иностранных покупателей в пользу российских экспортеров, от риска неполучения возмещения со стороны приказодателя (аппликанта). Аккредитивы — это надёжный способ расчётов в международной торговле. Они защищают экспортеров, особенно в условиях экономической нестабильности", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что "учитывая оперативность, необходимую для реализации аккредитивных сделок, ЭКСАР предлагает гибкий подход к предоставлению страхового покрытия".
Банки могут застраховать один аккредитив, например, по крупной торговой или инвестиционной сделке, или сразу несколько аккредитивов по заранее согласованным критериям. Комплексное страхование позволяет банкам автоматически включать аккредитивы в страховое покрытие, оптимизируя процесс управления рисками.
В свою очередь, страховое покрытие распространяется на коммерческие и политические риски. Если покупатель-импортер не заплатит банку-эмитенту, ЭКСАР возместит банку до 90% убытков, а также проценты за отсрочку платежа.
"Новый продукт ЭКСАР – это эффективный инструмент для работы банков в сфере внешней торговли. Он снижает риски и расширяет возможности работы с международными партнёрами, что особенно важно в современных экономических условиях", – отметил старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР Никита Гусаков.
Продукт уже доступен для банков и финансовых организаций.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
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