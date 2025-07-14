https://ria.ru/20250714/efimov-2028980674.html

Ефимов: дома и соцобъекты построят на месте грузового двора в Сокольниках

Ефимов: дома и соцобъекты построят на месте грузового двора в Сокольниках - РИА Новости, 14.07.2025

Ефимов: дома и соцобъекты построят на месте грузового двора в Сокольниках

Жилой квартал с образовательными объектами возведут на территории грузового двора в Сокольниках в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:12:00+03:00

2025-07-14T14:12:00+03:00

2025-07-14T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Жилой квартал с образовательными объектами возведут на территории грузового двора в Сокольниках в Москве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что утвержден проект планировки территории грузового двора Москва II – Митьково."Там построят жилые дома, образовательный объект для 650 учеников и 350 воспитанников, а также общественно-деловой комплекс с подземным гаражом. Суммарная площадь объектов нового строительства составит более 317 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Реорганизовать планируется около 32 гектаров между улицами Лобачика, Шумкина, Маленковская и Русаковская. Проект обеспечит создание 2,4 тысячи рабочих мест, указывается в сообщении.

https://ria.ru/20250712/efimov-2028625390.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы