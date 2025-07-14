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Ефимов: в Новой Москве реорганизуют 257 гектаров в рамках КРТ
Ефимов: в Новой Москве реорганизуют 257 гектаров в рамках КРТ - РИА Новости, 14.07.2025
Ефимов: в Новой Москве реорганизуют 257 гектаров в рамках КРТ
В Новой Москве реорганизуют 257 гектаров земли в рамках пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:12:00+03:00
2025-07-14T09:12:00+03:00
2025-07-14T09:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Новой Москве реорганизуют 257 гектаров земли в рамках пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что редевелопмент охватывает площадки в районах Щербинка, Троицк и Краснопахорский."В ходе редевелопмента четырех из них возведут более 317 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 258 тысяч "квадратов" составит площадь жилья и 59 тысяч квадратных метров – объектов инфраструктуры. В результате реализации проектов появится 490 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, указывается в сообщении, вблизи деревни Яковлево уже построены корпуса на 17 тысяч "квадратов". А всего в этой локации будет 12 новостроек со всей образовательной инфраструктурой. Еще один проект КРТ связан с расширением кинопарка "Москино".Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: в Новой Москве реорганизуют 257 гектаров в рамках КРТ
Ефимов: в Новой Москве реорганизуют 257 гектаров в рамках пяти проектов КРТ
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Новой Москве реорганизуют 257 гектаров земли в рамках пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что редевелопмент охватывает площадки в районах Щербинка, Троицк и Краснопахорский.
"В ходе редевелопмента четырех из них возведут более 317 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 258 тысяч "квадратов" составит площадь жилья и 59 тысяч квадратных метров – объектов инфраструктуры. В результате реализации проектов появится 490 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В частности, указывается в сообщении, вблизи деревни Яковлево уже построены корпуса на 17 тысяч "квадратов". А всего в этой локации будет 12 новостроек со всей образовательной инфраструктурой. Еще один проект КРТ связан с расширением кинопарка "Москино".
Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ.