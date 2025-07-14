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Ефимов: в Новой Москве реорганизуют 257 гектаров в рамках КРТ

Ефимов: в Новой Москве реорганизуют 257 гектаров в рамках КРТ - РИА Новости, 14.07.2025

Ефимов: в Новой Москве реорганизуют 257 гектаров в рамках КРТ

В Новой Москве реорганизуют 257 гектаров земли в рамках пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:12:00+03:00

2025-07-14T09:12:00+03:00

2025-07-14T09:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. В Новой Москве реорганизуют 257 гектаров земли в рамках пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он уточнил, что редевелопмент охватывает площадки в районах Щербинка, Троицк и Краснопахорский."В ходе редевелопмента четырех из них возведут более 317 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 258 тысяч "квадратов" составит площадь жилья и 59 тысяч квадратных метров – объектов инфраструктуры. В результате реализации проектов появится 490 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В частности, указывается в сообщении, вблизи деревни Яковлево уже построены корпуса на 17 тысяч "квадратов". А всего в этой локации будет 12 новостроек со всей образовательной инфраструктурой. Еще один проект КРТ связан с расширением кинопарка "Москино".Ранее мэр города Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)