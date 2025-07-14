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В Брянской области опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.07.2025
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15:26 14.07.2025 (обновлено: 15:28 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/dtp-2029033981.html
В Брянской области опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие
В Брянской области опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.07.2025
В Брянской области опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие
Шесть детей и трое взрослых получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Дубровском районе Брянской области, по предварительным данным, водитель уснул за рулем,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:26:00+03:00
2025-07-14T15:28:00+03:00
брянская область
смоленск
брянск
происшествия
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Шесть детей и трое взрослых получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Дубровском районе Брянской области, по предварительным данным, водитель уснул за рулем, сообщили в региональной прокуратуре и УМВД. В прокуратуре сообщили, что 13 июля в 22.30 на 193 километре автодороги "Орел-Брянск-Смоленск граница с Республикой Беларусь" 37-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz Vito 111 CDI, по пути из Смоленска в сторону Брянска наехал на металлическое ограждение моста, из-за чего автобус опрокинулся. "В результате ДТП шесть детей получили различные ушибы и травмы", – говорится в сообщении прокуратуры. Как отметили в пресс-службе полиции региона, в ДТП также пострадали 37-летний водитель автомобиля, 42-летняя и 47-летняя пассажирки, пострадавшие госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. По предварительным данным, сон водителя за рулем мог стать вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия, добавили в областном УМВД. В ведомствах проводятся проверки, их ход и результаты находятся на контроле надзорного органа.
https://ria.ru/20250709/dtp-2028071645.html
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брянская область, смоленск, брянск, происшествия
Брянская область, Смоленск, Брянск, Происшествия
В Брянской области опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие

В Брянской области шесть детей и трое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом

© Фото : Прокуратура Брянской области/TelegramНа месте ДТП с участием автобуса в Брянской области
На месте ДТП с участием автобуса в Брянской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Прокуратура Брянской области/Telegram
На месте ДТП с участием автобуса в Брянской области
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Шесть детей и трое взрослых получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Дубровском районе Брянской области, по предварительным данным, водитель уснул за рулем, сообщили в региональной прокуратуре и УМВД.
В прокуратуре сообщили, что 13 июля в 22.30 на 193 километре автодороги "Орел-Брянск-Смоленск граница с Республикой Беларусь" 37-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz Vito 111 CDI, по пути из Смоленска в сторону Брянска наехал на металлическое ограждение моста, из-за чего автобус опрокинулся.
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"В результате ДТП шесть детей получили различные ушибы и травмы", – говорится в сообщении прокуратуры.
Как отметили в пресс-службе полиции региона, в ДТП также пострадали 37-летний водитель автомобиля, 42-летняя и 47-летняя пассажирки, пострадавшие госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.
По предварительным данным, сон водителя за рулем мог стать вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия, добавили в областном УМВД.
В ведомствах проводятся проверки, их ход и результаты находятся на контроле надзорного органа.
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Брянская областьСмоленскБрянскПроисшествия
 
 
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