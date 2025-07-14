https://ria.ru/20250714/dtp-2029033981.html

В Брянской области опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие

В Брянской области опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 14.07.2025

В Брянской области опрокинулся микроавтобус, есть пострадавшие

Шесть детей и трое взрослых получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Дубровском районе Брянской области, по предварительным данным, водитель уснул за рулем,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:26:00+03:00

2025-07-14T15:26:00+03:00

2025-07-14T15:28:00+03:00

брянская область

смоленск

брянск

происшествия

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Шесть детей и трое взрослых получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Дубровском районе Брянской области, по предварительным данным, водитель уснул за рулем, сообщили в региональной прокуратуре и УМВД. В прокуратуре сообщили, что 13 июля в 22.30 на 193 километре автодороги "Орел-Брянск-Смоленск граница с Республикой Беларусь" 37-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes-Benz Vito 111 CDI, по пути из Смоленска в сторону Брянска наехал на металлическое ограждение моста, из-за чего автобус опрокинулся. "В результате ДТП шесть детей получили различные ушибы и травмы", – говорится в сообщении прокуратуры. Как отметили в пресс-службе полиции региона, в ДТП также пострадали 37-летний водитель автомобиля, 42-летняя и 47-летняя пассажирки, пострадавшие госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. По предварительным данным, сон водителя за рулем мог стать вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия, добавили в областном УМВД. В ведомствах проводятся проверки, их ход и результаты находятся на контроле надзорного органа.

https://ria.ru/20250709/dtp-2028071645.html

https://ria.ru/20250607/dtp-2021500562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брянская область, смоленск, брянск, происшествия