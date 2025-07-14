https://ria.ru/20250714/dron-2029120322.html

При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области

При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 14.07.2025

При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области

Два человека пострадали при атаке украинского дрона на автомобиль в Беловском районе Курской области, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил врио РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T22:33:00+03:00

2025-07-14T22:33:00+03:00

2025-07-14T22:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

александр хинштейн

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке украинского дрона на автомобиль в Беловском районе Курской области, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередные варварские преступления нацистов против наших людей. Сегодня украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между сёлами Озерки и Гирьи Беловского района. В результате атаки пострадали два человека. У 60-летней женщины множественные слепые осколочные ранения левой кисти, лица, шеи, грудной клетки. У 57-летнего мужчины открытая черепно-мозговая травма, перелом костей теменной области, проникающие осколочные ранения грудной клетки. Он в крайне тяжёлом состоянии", - написал Хинштейн. Он отметил, что оба раненых доставлены в Беловскую ЦРБ, после оказания первой помощи их перевезут в Курскую областную больницу. "Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить их на ноги", - подчеркнул врио губернатора. Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничье, потому что это опасно для жизни и здоровья.

https://ria.ru/20250713/khinshteyn--2028847220.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, курская область, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины