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При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 14.07.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области
Два человека пострадали при атаке украинского дрона на автомобиль в Беловском районе Курской области, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил врио РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:33:00+03:00
2025-07-14T22:33:00+03:00
2025-07-14T22:33:00+03:00
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александр хинштейн
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке украинского дрона на автомобиль в Беловском районе Курской области, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередные варварские преступления нацистов против наших людей. Сегодня украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между сёлами Озерки и Гирьи Беловского района. В результате атаки пострадали два человека. У 60-летней женщины множественные слепые осколочные ранения левой кисти, лица, шеи, грудной клетки. У 57-летнего мужчины открытая черепно-мозговая травма, перелом костей теменной области, проникающие осколочные ранения грудной клетки. Он в крайне тяжёлом состоянии", - написал Хинштейн. Он отметил, что оба раненых доставлены в Беловскую ЦРБ, после оказания первой помощи их перевезут в Курскую областную больницу. "Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить их на ноги", - подчеркнул врио губернатора. Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничье, потому что это опасно для жизни и здоровья.
https://ria.ru/20250713/khinshteyn--2028847220.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области
Хинштейн: дрон атаковал машину в Беловском районе Курской области, двое ранены