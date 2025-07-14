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При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:33 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/dron-2029120322.html
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области - РИА Новости, 14.07.2025
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области
Два человека пострадали при атаке украинского дрона на автомобиль в Беловском районе Курской области, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил врио РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:33:00+03:00
2025-07-14T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке украинского дрона на автомобиль в Беловском районе Курской области, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Очередные варварские преступления нацистов против наших людей. Сегодня украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между сёлами Озерки и Гирьи Беловского района. В результате атаки пострадали два человека. У 60-летней женщины множественные слепые осколочные ранения левой кисти, лица, шеи, грудной клетки. У 57-летнего мужчины открытая черепно-мозговая травма, перелом костей теменной области, проникающие осколочные ранения грудной клетки. Он в крайне тяжёлом состоянии", - написал Хинштейн. Он отметил, что оба раненых доставлены в Беловскую ЦРБ, после оказания первой помощи их перевезут в Курскую областную больницу. "Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить их на ноги", - подчеркнул врио губернатора. Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничье, потому что это опасно для жизни и здоровья.
https://ria.ru/20250713/khinshteyn--2028847220.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ на автомобиль пострадали два жителя Курской области

Хинштейн: дрон атаковал машину в Беловском районе Курской области, двое ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Два человека пострадали при атаке украинского дрона на автомобиль в Беловском районе Курской области, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Очередные варварские преступления нацистов против наших людей. Сегодня украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между сёлами Озерки и Гирьи Беловского района. В результате атаки пострадали два человека. У 60-летней женщины множественные слепые осколочные ранения левой кисти, лица, шеи, грудной клетки. У 57-летнего мужчины открытая черепно-мозговая травма, перелом костей теменной области, проникающие осколочные ранения грудной клетки. Он в крайне тяжёлом состоянии", - написал Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
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Он отметил, что оба раненых доставлены в Беловскую ЦРБ, после оказания первой помощи их перевезут в Курскую областную больницу.
"Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить их на ноги", - подчеркнул врио губернатора.
Хинштейн призвал воздержаться от поездок в приграничье, потому что это опасно для жизни и здоровья.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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