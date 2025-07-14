https://ria.ru/20250714/dron-2029006470.html
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Крымом и Курской областью
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Крымом и Курской областью - РИА Новости, 14.07.2025
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Крымом и Курской областью
Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территориями Республики Крым и Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:31:00+03:00
2025-07-14T13:31:00+03:00
2025-07-14T13:31:00+03:00
безопасность
курская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника над территориями Республики Крым и Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Четырнадцатого июля текущего года в период с 10.30 мск до 12.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над территорией Курской области и один над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Курская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Крымом и Курской областью
МО РФ: силы ПВО уничтожили 2 БПЛА ВСУ над Крымом и Курской областью