https://ria.ru/20250714/dron-2028972231.html

ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки

ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 14.07.2025

ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 70 раз, восемь мирных жителей пострадали,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:24:00+03:00

2025-07-14T11:24:00+03:00

2025-07-14T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

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вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 70 раз, восемь мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов в шести приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 64 боеприпаса и зафиксированы атаки 74 беспилотниками, из них 17 сбиты. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, двух предприятиях, социальном объекте и 10 транспортных средствах. "В Белгородском районе… совершены атаки 7 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Село Чайки подверглось атаке дрона. Двое получили ранения… В Грайворонском муниципальном округе… выпущено 33 боеприпаса в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе два села атакованы 4 беспилотниками, в Валуйском округе по трем селам нанесены удары 5 БПЛА. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 30 боеприпасов, и атакам 28 беспилотников, уточнил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 20 беспилотников, из которых 13 подавлены. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона пострадали пять человек. В Шебекинской ЦРБ женщине и четырем бойцам самообороны оказали медицинскую помощь, лечение продолжают амбулаторно. Ещё один мирный житель ранен в результате атаки дрона на автомобиль на участке автодороги Архангельское — Шамино. Мужчина продолжает лечение в больнице, по оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250714/dnr-2028947245.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородский район

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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия