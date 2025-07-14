ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки
Гладков: БПЛА ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на грузовой автомобиль в Шебекино Белгородской области. 13 июля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ на грузовой автомобиль в Шебекино Белгородской области. 13 июля 2025
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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 70 раз, восемь мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов в шести приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 64 боеприпаса и зафиксированы атаки 74 беспилотниками, из них 17 сбиты. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, двух предприятиях, социальном объекте и 10 транспортных средствах.
"В Белгородском районе… совершены атаки 7 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Село Чайки подверглось атаке дрона. Двое получили ранения… В Грайворонском муниципальном округе… выпущено 33 боеприпаса в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе два села атакованы 4 беспилотниками, в Валуйском округе по трем селам нанесены удары 5 БПЛА. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 30 боеприпасов, и атакам 28 беспилотников, уточнил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 20 беспилотников, из которых 13 подавлены. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона пострадали пять человек. В Шебекинской ЦРБ женщине и четырем бойцам самообороны оказали медицинскую помощь, лечение продолжают амбулаторно. Ещё один мирный житель ранен в результате атаки дрона на автомобиль на участке автодороги Архангельское — Шамино. Мужчина продолжает лечение в больнице, по оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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