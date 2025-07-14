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ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:24 14.07.2025 (обновлено: 12:14 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/dron-2028972231.html
ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки
ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки - РИА Новости, 14.07.2025
ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 70 раз, восемь мирных жителей пострадали,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:24:00+03:00
2025-07-14T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 70 раз, восемь мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов в шести приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 64 боеприпаса и зафиксированы атаки 74 беспилотниками, из них 17 сбиты. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, двух предприятиях, социальном объекте и 10 транспортных средствах. "В Белгородском районе… совершены атаки 7 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Село Чайки подверглось атаке дрона. Двое получили ранения… В Грайворонском муниципальном округе… выпущено 33 боеприпаса в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе два села атакованы 4 беспилотниками, в Валуйском округе по трем селам нанесены удары 5 БПЛА. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 30 боеприпасов, и атакам 28 беспилотников, уточнил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 20 беспилотников, из которых 13 подавлены. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона пострадали пять человек. В Шебекинской ЦРБ женщине и четырем бойцам самообороны оказали медицинскую помощь, лечение продолжают амбулаторно. Ещё один мирный житель ранен в результате атаки дрона на автомобиль на участке автодороги Архангельское — Шамино. Мужчина продолжает лечение в больнице, по оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250714/dnr-2028947245.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ более 70 раз атаковали Белгородскую область за сутки

Гладков: БПЛА ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на грузовой автомобиль в Шебекино Белгородской области. 13 июля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ на грузовой автомобиль в Шебекино Белгородской области. 13 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ на грузовой автомобиль в Шебекино Белгородской области. 13 июля 2025
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БЕЛГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников территорию Белгородской области более 70 раз, восемь мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов в шести приграничных районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 64 боеприпаса и зафиксированы атаки 74 беспилотниками, из них 17 сбиты. Различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, двух предприятиях, социальном объекте и 10 транспортных средствах.
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Белгородском районе… совершены атаки 7 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Село Чайки подверглось атаке дрона. Двое получили ранения… В Грайворонском муниципальном округе… выпущено 33 боеприпаса в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 10 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе два села атакованы 4 беспилотниками, в Валуйском округе по трем селам нанесены удары 5 БПЛА. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 30 боеприпасов, и атакам 28 беспилотников, уточнил губернатор.
"В Шебекинском муниципальном округе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 20 беспилотников, из которых 13 подавлены. В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона пострадали пять человек. В Шебекинской ЦРБ женщине и четырем бойцам самообороны оказали медицинскую помощь, лечение продолжают амбулаторно. Ещё один мирный житель ранен в результате атаки дрона на автомобиль на участке автодороги Архангельское — Шамино. Мужчина продолжает лечение в больнице, по оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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