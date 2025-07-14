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Украинский беспилотник атаковал фермерское хозяйство в ЛНР 13 июля - РИА Новости, 14.07.2025
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10:54 14.07.2025
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Украинский беспилотник атаковал фермерское хозяйство в ЛНР 13 июля
Украинский беспилотник атаковал фермерское хозяйство в ЛНР 13 июля - РИА Новости, 14.07.2025
Украинский беспилотник атаковал фермерское хозяйство в ЛНР 13 июля
Беспилотник ВСУ атаковал фермерское хозяйство в селе Петровское Сватовского района в ЛНР 13 июля, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:54:00+03:00
2025-07-14T10:54:00+03:00
луганская народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал фермерское хозяйство в селе Петровское Сватовского района в ЛНР 13 июля, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. "В воскресенье ВСУ нанесли удар с применением БПЛА самолетного типа по фермерскому хозяйству в селе Петровское Сватовского района", - сообщили в силовых структурах. Как уточнил собеседник агентства, в результате удара была повреждена сельхозтехника и хозпостройки, а также произошло возгорание травы на прилегающей территории. По предварительным данным, никто не пострадал.
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал фермерское хозяйство в ЛНР 13 июля

Беспилотник ВСУ атаковал фермерское хозяйство в селе Петровское в ЛНР 13 июля

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал фермерское хозяйство в селе Петровское Сватовского района в ЛНР 13 июля, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах.
"В воскресенье ВСУ нанесли удар с применением БПЛА самолетного типа по фермерскому хозяйству в селе Петровское Сватовского района", - сообщили в силовых структурах.
Как уточнил собеседник агентства, в результате удара была повреждена сельхозтехника и хозпостройки, а также произошло возгорание травы на прилегающей территории.
По предварительным данным, никто не пострадал.
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