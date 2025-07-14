https://ria.ru/20250714/dron-2028965186.html

Украинский беспилотник атаковал фермерское хозяйство в ЛНР 13 июля

Украинский беспилотник атаковал фермерское хозяйство в ЛНР 13 июля - РИА Новости, 14.07.2025

Украинский беспилотник атаковал фермерское хозяйство в ЛНР 13 июля

Беспилотник ВСУ атаковал фермерское хозяйство в селе Петровское Сватовского района в ЛНР 13 июля, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:54:00+03:00

2025-07-14T10:54:00+03:00

2025-07-14T10:54:00+03:00

луганская народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ЛУГАНСК, 14 июл – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал фермерское хозяйство в селе Петровское Сватовского района в ЛНР 13 июля, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональных силовых структурах. "В воскресенье ВСУ нанесли удар с применением БПЛА самолетного типа по фермерскому хозяйству в селе Петровское Сватовского района", - сообщили в силовых структурах. Как уточнил собеседник агентства, в результате удара была повреждена сельхозтехника и хозпостройки, а также произошло возгорание травы на прилегающей территории. По предварительным данным, никто не пострадал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия