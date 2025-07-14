https://ria.ru/20250714/diplomatiya-2028920336.html
В МИД заявили о продолжении переговоров России и Украины
В МИД заявили о продолжении переговоров России и Украины - РИА Новости, 14.07.2025
В МИД заявили о продолжении переговоров России и Украины
Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил "Известиям", что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T01:47:00+03:00
2025-07-14T01:47:00+03:00
2025-07-14T01:47:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил "Известиям", что прямые переговоры между Москвой и Киевом будут продолжены. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий диписточник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле. Россия ранее неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной. "Есть понимание, что прямые российско-украинские переговоры будут продолжены", - сообщил Галузин.
https://ria.ru/20250711/data-2028542194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, стамбул, михаил галузин
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Михаил Галузин
В МИД заявили о продолжении переговоров России и Украины
Замглавы МИД Галузин: прямые переговоры России и Украины будут продолжены