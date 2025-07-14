https://ria.ru/20250714/deputat-2029007482.html

Суд над Таубер нужен для устранения конкурента, заявил молдавский депутат

Суд над Таубер нужен для устранения конкурента, заявил молдавский депутат - РИА Новости, 14.07.2025

Суд над Таубер нужен для устранения конкурента, заявил молдавский депутат

Суд над исполнительным секретарем блока "Победа" Мариной Таубер нужен только для того, чтобы избавить власти Молдавии от политического конкурента перед... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:37:00+03:00

2025-07-14T13:37:00+03:00

2025-07-14T13:37:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

марина таубер

василий боля

илан шор

sputnik молдова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023647340_0:46:3509:2020_1920x0_80_0_0_07067cfc82319b270b3a2a62c99e8cd3.jpg

КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Суд над исполнительным секретарем блока "Победа" Мариной Таубер нужен только для того, чтобы избавить власти Молдавии от политического конкурента перед парламентскими выборами, заявил депутат парламента от этой политсилы Василий Боля. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. В понедельник суд продолжает судебные прения по этому вопросу. "Если бы в Молдавии действительно существовала независимая судебная система, я был бы уверен в том, что Марина Таубер будет оправдана. Дело против нее имеет явный политический характер. Как юрист, я считаю, что эти обвинения были сфабрикованы с единственной целью — устранить неудобного политического конкурента", - заявил Боля журналистам. По его словам, подобное поведение стало повторяющейся практикой властей Молдавии, который использует свои институциональные ресурсы для устранения оппозиционных сил. "Недопустимо, чтобы давление распространялось и на адвокатов, которые защищают граждан от злоупотреблений властей. В последние годы они стали объектом систематического запугивания", - добавил депутат. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250712/moldavija-2028732882.html

https://ria.ru/20250714/tauber-2028964431.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, марина таубер, василий боля, илан шор, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул