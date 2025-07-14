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Суд над Таубер нужен для устранения конкурента, заявил молдавский депутат - РИА Новости, 14.07.2025
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13:37 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/deputat-2029007482.html
Суд над Таубер нужен для устранения конкурента, заявил молдавский депутат
Суд над Таубер нужен для устранения конкурента, заявил молдавский депутат - РИА Новости, 14.07.2025
Суд над Таубер нужен для устранения конкурента, заявил молдавский депутат
Суд над исполнительным секретарем блока "Победа" Мариной Таубер нужен только для того, чтобы избавить власти Молдавии от политического конкурента перед... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:37:00+03:00
2025-07-14T13:37:00+03:00
в мире
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Суд над исполнительным секретарем блока "Победа" Мариной Таубер нужен только для того, чтобы избавить власти Молдавии от политического конкурента перед парламентскими выборами, заявил депутат парламента от этой политсилы Василий Боля. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. В понедельник суд продолжает судебные прения по этому вопросу. "Если бы в Молдавии действительно существовала независимая судебная система, я был бы уверен в том, что Марина Таубер будет оправдана. Дело против нее имеет явный политический характер. Как юрист, я считаю, что эти обвинения были сфабрикованы с единственной целью — устранить неудобного политического конкурента", - заявил Боля журналистам. По его словам, подобное поведение стало повторяющейся практикой властей Молдавии, который использует свои институциональные ресурсы для устранения оппозиционных сил. "Недопустимо, чтобы давление распространялось и на адвокатов, которые защищают граждан от злоупотреблений властей. В последние годы они стали объектом систематического запугивания", - добавил депутат. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250712/moldavija-2028732882.html
https://ria.ru/20250714/tauber-2028964431.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, марина таубер, василий боля, илан шор, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Марина Таубер, Василий Боля, Илан Шор, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Суд над Таубер нужен для устранения конкурента, заявил молдавский депутат

Боля: суд над Таубер нужен Кишиневу для устранения конкурента перед выборами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДепутат Молдавской парламентской группы "Победа" Марина Таубер на ПМЭФ-2025
Депутат Молдавской парламентской группы Победа Марина Таубер на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Депутат Молдавской парламентской группы "Победа" Марина Таубер на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Суд над исполнительным секретарем блока "Победа" Мариной Таубер нужен только для того, чтобы избавить власти Молдавии от политического конкурента перед парламентскими выборами, заявил депутат парламента от этой политсилы Василий Боля.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. В понедельник суд продолжает судебные прения по этому вопросу.
Депутат парламента Молдавии Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Таубер прокомментировали уголовное преследование оппозиции в Молдавии
12 июля, 10:45
"Если бы в Молдавии действительно существовала независимая судебная система, я был бы уверен в том, что Марина Таубер будет оправдана. Дело против нее имеет явный политический характер. Как юрист, я считаю, что эти обвинения были сфабрикованы с единственной целью — устранить неудобного политического конкурента", - заявил Боля журналистам.
По его словам, подобное поведение стало повторяющейся практикой властей Молдавии, который использует свои институциональные ресурсы для устранения оппозиционных сил. "Недопустимо, чтобы давление распространялось и на адвокатов, которые защищают граждан от злоупотреблений властей. В последние годы они стали объектом систематического запугивания", - добавил депутат.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Марина Таубер на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Блок "Победа" оспорит любой приговор в отношении Таубер, заявил депутат
Вчера, 10:49
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМарина ТауберВасилий БоляИлан ШорSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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