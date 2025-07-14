https://ria.ru/20250714/delo-2029000676.html

Более 40% посетительниц кадровых центров Приамурья открыли свое дело

Более 40% посетительниц кадровых центров Приамурья открыли свое дело - РИА Новости, 14.07.2025

Более 40% посетительниц кадровых центров Приамурья открыли свое дело

Более 40% жительниц Приамурья, обратившихся в этом году в кадровые центры "Работа России", создали свое дело в сфере бьюти-индустрии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:05:00+03:00

2025-07-14T13:05:00+03:00

2025-07-14T13:05:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809680483_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_dcf620101d6dddd2376c4e624c9f6de3.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 40% жительниц Приамурья, обратившихся в этом году в кадровые центры "Работа России", создали свое дело в сфере бьюти-индустрии, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего в этом году в кадровые центры обратились 2270 жительниц региона, из них более 33% были трудоустроены. 71 — решила стать самозанятой. "Есть примеры, когда женщинам помогло определиться со специализацией своей самозанятости их хобби. Так, некоторые изготавливают бижутерию, делают на заказ авторские игрушки или кулинарные изделия", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, карьерные консультанты особое внимание уделяют женщинам в декрете и с детьми в возрасте до семи лет. В рамках национального проекта "Кадры" они могут бесплатно пройти переобучение, чтобы сменить сферу деятельности или повысить квалификацию по своей прежней профессии. "Кроме этого, все граждане, официально признанные безработными, могут получить субсидию на открытие собственного дела. Сейчас она составляет 145 500 рублей. Для того чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо обратиться в кадровый центр, где специалисты пошагово расскажут, что нужно сделать и к кому в случае необходимости обратиться, чтобы получить финансовую помощь", – отмечает заместитель руководителя Амурского центра занятости населения Светлана Вотина, ее слова приводит пресс-служба. В правительстве региона подчеркивают, что для местных жительниц проходят заседания женского клуба "Вдохновение", где им помогают определиться работать в найме или открыть свое дело. В регионе уже прошло более 300 таких встреч.

https://ria.ru/20250711/podderzhka-2028604507.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса