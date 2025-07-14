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Более 40% посетительниц кадровых центров Приамурья открыли свое дело - РИА Новости, 14.07.2025
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Твой бизнес
 
13:05 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/delo-2029000676.html
Более 40% посетительниц кадровых центров Приамурья открыли свое дело
Более 40% посетительниц кадровых центров Приамурья открыли свое дело - РИА Новости, 14.07.2025
Более 40% посетительниц кадровых центров Приамурья открыли свое дело
Более 40% жительниц Приамурья, обратившихся в этом году в кадровые центры "Работа России", создали свое дело в сфере бьюти-индустрии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 40% жительниц Приамурья, обратившихся в этом году в кадровые центры "Работа России", создали свое дело в сфере бьюти-индустрии, сообщает пресс-служба правительства региона. Всего в этом году в кадровые центры обратились 2270 жительниц региона, из них более 33% были трудоустроены. 71 — решила стать самозанятой. "Есть примеры, когда женщинам помогло определиться со специализацией своей самозанятости их хобби. Так, некоторые изготавливают бижутерию, делают на заказ авторские игрушки или кулинарные изделия", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, карьерные консультанты особое внимание уделяют женщинам в декрете и с детьми в возрасте до семи лет. В рамках национального проекта "Кадры" они могут бесплатно пройти переобучение, чтобы сменить сферу деятельности или повысить квалификацию по своей прежней профессии. "Кроме этого, все граждане, официально признанные безработными, могут получить субсидию на открытие собственного дела. Сейчас она составляет 145 500 рублей. Для того чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо обратиться в кадровый центр, где специалисты пошагово расскажут, что нужно сделать и к кому в случае необходимости обратиться, чтобы получить финансовую помощь", – отмечает заместитель руководителя Амурского центра занятости населения Светлана Вотина, ее слова приводит пресс-служба. В правительстве региона подчеркивают, что для местных жительниц проходят заседания женского клуба "Вдохновение", где им помогают определиться работать в найме или открыть свое дело. В регионе уже прошло более 300 таких встреч.
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Более 40% посетительниц кадровых центров Приамурья открыли свое дело

Более 40% женщин в Приамурье, обратившихся в кадровые центры, открыли бизнес

© Фото : Unsplash/Adam WingerДевушка в салоне красоты
Девушка в салоне красоты - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Unsplash/Adam Winger
Девушка в салоне красоты. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 40% жительниц Приамурья, обратившихся в этом году в кадровые центры "Работа России", создали свое дело в сфере бьюти-индустрии, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего в этом году в кадровые центры обратились 2270 жительниц региона, из них более 33% были трудоустроены. 71 — решила стать самозанятой.
"Есть примеры, когда женщинам помогло определиться со специализацией своей самозанятости их хобби. Так, некоторые изготавливают бижутерию, делают на заказ авторские игрушки или кулинарные изделия", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, карьерные консультанты особое внимание уделяют женщинам в декрете и с детьми в возрасте до семи лет. В рамках национального проекта "Кадры" они могут бесплатно пройти переобучение, чтобы сменить сферу деятельности или повысить квалификацию по своей прежней профессии.
"Кроме этого, все граждане, официально признанные безработными, могут получить субсидию на открытие собственного дела. Сейчас она составляет 145 500 рублей. Для того чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо обратиться в кадровый центр, где специалисты пошагово расскажут, что нужно сделать и к кому в случае необходимости обратиться, чтобы получить финансовую помощь", – отмечает заместитель руководителя Амурского центра занятости населения Светлана Вотина, ее слова приводит пресс-служба.
В правительстве региона подчеркивают, что для местных жительниц проходят заседания женского клуба "Вдохновение", где им помогают определиться работать в найме или открыть свое дело. В регионе уже прошло более 300 таких встреч.
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