Уровень воды в Чите в пик паводка достиг 407 сантиметров
Губернатор Осипов: уровень воды в Чите в пик паводка достиг 407 сантиметров
© Фото : МЧС России по Забайкальскому краюПаводок в Забайкальском крае. 10 июля 2018
© Фото : МЧС России по Забайкальскому краю
Паводок в Забайкальском крае. 10 июля 2018. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке в Чите в пик паводка достиг 407 сантиметров и превысил на два сантиметра показатели наводнения, которое произошло в Забайкалье в 2018 году, сообщил в своём Тelegram-канале губернатор региона Александр Осипов.
В субботу минприроды Забайкалья сообщило, что подъём уровня воды идёт в районе Читы: река постоянно поднималась весь день, к 22.00 (16.00 мск), уровень воды вырос до 403 сантиметров, затем цифры не озвучивались. При этом еще в четверг уровень воды был ниже на 2,94 метра. Пик паводка прошёл в Чите в воскресенье ночью, когда уровень воды в реке после роста впервые стал снижаться и опустился до 404 сантиметров.
"Выехал в пострадавшие от паводков СНТ Читы и Читинского округа. Уровень воды в Читинке достиг 407 сантиметров, во время наводнения 2018 года он был 405 сантиметров", - написал Осипов.
В июле 2018 года в Чите наблюдался сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. А всего в Забайкалье были подтоплены 38 населенных пунктов, 776 жилых домов, 2030 приусадебных участков, 2749 дачных участков, 28 придомовых территорий многоэтажных домов.
В субботу МЧС России сообщило, что берегоукрепительную насыпь подтопило в четырёх местах из-за подъёма уровня воды в реке Чита после ливней вблизи СНТ "Шишкино-Остров". Спасатели вывезли на лодках пять человек и три собаки. Позже объявили об обязательной эвакуации жителей дачных кооперативов Читы из-за угрозы подтопления. К вечеру субботы спасатели эвакуировали более 20 человек в Чите из зоны паводка. По данным на вечер, вода подтопила 203 приусадебных участка в 17 дачных кооперативах.
Мэрия Читы уточняла, что дамба в краевом центре в целости, разрушений не наблюдается. Глава Читинского округа Виктор Машуков сообщал, что река Кулинда, впадающая в реку Чита, разлилась по селу, днем подтоплений домов и участков не было. Шёл постоянный мониторинг уровня воды на реке Чита вниз по течению, где находятся два населенных пункта и более пяти дачных кооперативов.