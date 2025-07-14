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Чернышенко рассказал о помощи волонтеров в борьбе с пожарами в Забайкалье - РИА Новости, 14.07.2025
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12:10 14.07.2025 (обновлено: 12:16 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/chernyshenko-2028985718.html
Чернышенко рассказал о помощи волонтеров в борьбе с пожарами в Забайкалье
Чернышенко рассказал о помощи волонтеров в борьбе с пожарами в Забайкалье - РИА Новости, 14.07.2025
Чернышенко рассказал о помощи волонтеров в борьбе с пожарами в Забайкалье
Около 6 тысяч волонтеров помогали бороться с природными пожарами в Забайкальском крае, заявил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:10:00+03:00
2025-07-14T12:16:00+03:00
происшествия
забайкальский край
россия
дмитрий чернышенко
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июл - РИА Новости. Около 6 тысяч волонтеров помогали бороться с природными пожарами в Забайкальском крае, заявил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Неоценимая помощь оказывалась волонтерами в борьбе с пожарами в Забайкальском крае. Помощь в тушении пожаров оказали около 6 тысяч человек, среди них было около 100 жен участников СВО", - сказал зампред правительства на "Добро.Конференции-2025" в рамках форума "Территория смыслов". Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы.
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происшествия, забайкальский край, россия, дмитрий чернышенко, общество
Происшествия, Забайкальский край, Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество
Чернышенко рассказал о помощи волонтеров в борьбе с пожарами в Забайкалье

Чернышенко: около 6 тысяч волонтеров помогали бороться с пожарами в Забайкалье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на открытии смены "Грани добра" на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье. 14 июля 2025
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на открытии смены Грани добра на форуме Территория смыслов в Подмосковье. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает на открытии смены "Грани добра" на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье. 14 июля 2025
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июл - РИА Новости. Около 6 тысяч волонтеров помогали бороться с природными пожарами в Забайкальском крае, заявил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Неоценимая помощь оказывалась волонтерами в борьбе с пожарами в Забайкальском крае. Помощь в тушении пожаров оказали около 6 тысяч человек, среди них было около 100 жен участников СВО", - сказал зампред правительства на "Добро.Конференции-2025" в рамках форума "Территория смыслов".
Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.
Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы.
Ликвидация пожара на территории Каменского лесничества в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали
10 июля, 13:48
 
ПроисшествияЗабайкальский крайРоссияДмитрий ЧернышенкоОбщество
 
 
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