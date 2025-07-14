https://ria.ru/20250714/chernyshenko-2028985718.html

Чернышенко рассказал о помощи волонтеров в борьбе с пожарами в Забайкалье

Чернышенко рассказал о помощи волонтеров в борьбе с пожарами в Забайкалье - РИА Новости, 14.07.2025

Чернышенко рассказал о помощи волонтеров в борьбе с пожарами в Забайкалье

Около 6 тысяч волонтеров помогали бороться с природными пожарами в Забайкальском крае, заявил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:10:00+03:00

2025-07-14T12:10:00+03:00

2025-07-14T12:16:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

дмитрий чернышенко

общество

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июл - РИА Новости. Около 6 тысяч волонтеров помогали бороться с природными пожарами в Забайкальском крае, заявил в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Неоценимая помощь оказывалась волонтерами в борьбе с пожарами в Забайкальском крае. Помощь в тушении пожаров оказали около 6 тысяч человек, среди них было около 100 жен участников СВО", - сказал зампред правительства на "Добро.Конференции-2025" в рамках форума "Территория смыслов". Всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров. Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы.

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происшествия, забайкальский край, россия, дмитрий чернышенко, общество