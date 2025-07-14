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Волонтеры выполнили 650 тысяч заявок от бойцов СВО, заявил Чернышенко - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/chernyshenko-2028968156.html
Волонтеры выполнили 650 тысяч заявок от бойцов СВО, заявил Чернышенко
Волонтеры выполнили 650 тысяч заявок от бойцов СВО, заявил Чернышенко - РИА Новости, 14.07.2025
Волонтеры выполнили 650 тысяч заявок от бойцов СВО, заявил Чернышенко
Волонтеры выполнили как минимум 650 тысяч заявок, поступивших от бойцов спецоперации и их родственников, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:08:00+03:00
2025-07-14T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий чернышенко
безопасность
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июл - РИА Новости. Волонтеры выполнили как минимум 650 тысяч заявок, поступивших от бойцов спецоперации и их родственников, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Очень необходимая для нашего общества волонтерская деятельность, конечно, для нас сейчас самое важное - это поддержка наших ребят, (участвующих в - ред.) СВО, и членов их семей. Добровольцы ежедневно включаются в работу и уже выполнили около 650 тысяч заявок", - сказал зампред правительства на "Добро.Конференции-2025" в рамках форума "Территория смыслов". Он добавил, что волонтеры оказывали психологическую и юридическую помощь. Кроме того, некоторые добровольцы ухаживали за домашними животными военнослужащих.
https://ria.ru/20250608/svo-2021646205.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Безопасность
Волонтеры выполнили 650 тысяч заявок от бойцов СВО, заявил Чернышенко

Чернышенко: волонтеры выполнили 650 тыс заявок бойцов СВО и их родственников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июл - РИА Новости. Волонтеры выполнили как минимум 650 тысяч заявок, поступивших от бойцов спецоперации и их родственников, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Очень необходимая для нашего общества волонтерская деятельность, конечно, для нас сейчас самое важное - это поддержка наших ребят, (участвующих в - ред.) СВО, и членов их семей. Добровольцы ежедневно включаются в работу и уже выполнили около 650 тысяч заявок", - сказал зампред правительства на "Добро.Конференции-2025" в рамках форума "Территория смыслов".
Он добавил, что волонтеры оказывали психологическую и юридическую помощь. Кроме того, некоторые добровольцы ухаживали за домашними животными военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоБезопасность
 
 
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