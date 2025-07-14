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Чернышенко предложил создать тематические награды для волонтеров - РИА Новости, 14.07.2025
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11:30 14.07.2025 (обновлено: 11:31 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/chernyshenko--2028973331.html
Чернышенко предложил создать тематические награды для волонтеров
Чернышенко предложил создать тематические награды для волонтеров - РИА Новости, 14.07.2025
Чернышенко предложил создать тематические награды для волонтеров
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил создать для волонтеров тематические награды, которые были бы связаны с тем или иным видом помощи. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:30:00+03:00
2025-07-14T11:31:00+03:00
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил создать для волонтеров тематические награды, которые были бы связаны с тем или иным видом помощи. "Нам, конечно, очень важна обратная связь именно от вас (волонтеров - ред.) для того, чтобы мы поняли, каким образом лучше всего отмечать и, если хотите, даже увековечивать признание того подвига, который был совершен. Поэтому я попрошу, чтобы Росмолодежь проработала этот вопрос вместе с участниками конференции... чтобы были специальные знаки отличия, которые отмечали бы событийную привязанность", - сказал зампред правительства на "Добро.Конференции-2025" в рамках форума "Территория смыслов". По словам Чернышенко, в России могут появиться тематические награды за помощь бойцам СВО, за работу во время пожаров и ликвидации ЧС.
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дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, общество
Дмитрий Чернышенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Россия, Общество
Чернышенко предложил создать тематические награды для волонтеров

Вице-премьер РФ Чернышенко предложил создать для волонтеров тематические награды

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье. 14 июля 2025
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на форуме Территория смыслов в Подмосковье. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье. 14 июля 2025
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил создать для волонтеров тематические награды, которые были бы связаны с тем или иным видом помощи.
"Нам, конечно, очень важна обратная связь именно от вас (волонтеров - ред.) для того, чтобы мы поняли, каким образом лучше всего отмечать и, если хотите, даже увековечивать признание того подвига, который был совершен. Поэтому я попрошу, чтобы Росмолодежь проработала этот вопрос вместе с участниками конференции... чтобы были специальные знаки отличия, которые отмечали бы событийную привязанность", - сказал зампред правительства на "Добро.Конференции-2025" в рамках форума "Территория смыслов".
По словам Чернышенко, в России могут появиться тематические награды за помощь бойцам СВО, за работу во время пожаров и ликвидации ЧС.
Мария Пирогова - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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5 июля, 11:33
 
Дмитрий ЧернышенкоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)РоссияОбщество
 
 
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