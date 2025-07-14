https://ria.ru/20250714/chernyshenko--2028973331.html
Чернышенко предложил создать тематические награды для волонтеров
Чернышенко предложил создать тематические награды для волонтеров - РИА Новости, 14.07.2025
Чернышенко предложил создать тематические награды для волонтеров
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил создать для волонтеров тематические награды, которые были бы связаны с тем или иным видом помощи. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:30:00+03:00
2025-07-14T11:30:00+03:00
2025-07-14T11:31:00+03:00
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил создать для волонтеров тематические награды, которые были бы связаны с тем или иным видом помощи. "Нам, конечно, очень важна обратная связь именно от вас (волонтеров - ред.) для того, чтобы мы поняли, каким образом лучше всего отмечать и, если хотите, даже увековечивать признание того подвига, который был совершен. Поэтому я попрошу, чтобы Росмолодежь проработала этот вопрос вместе с участниками конференции... чтобы были специальные знаки отличия, которые отмечали бы событийную привязанность", - сказал зампред правительства на "Добро.Конференции-2025" в рамках форума "Территория смыслов". По словам Чернышенко, в России могут появиться тематические награды за помощь бойцам СВО, за работу во время пожаров и ликвидации ЧС.
https://ria.ru/20250705/stipendii--2027353434.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, общество
Дмитрий Чернышенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Россия, Общество
Чернышенко предложил создать тематические награды для волонтеров
Вице-премьер РФ Чернышенко предложил создать для волонтеров тематические награды
СОЛНЕЧНОГОРСК, 14 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил создать для волонтеров тематические награды, которые были бы связаны с тем или иным видом помощи.
"Нам, конечно, очень важна обратная связь именно от вас (волонтеров - ред.) для того, чтобы мы поняли, каким образом лучше всего отмечать и, если хотите, даже увековечивать признание того подвига, который был совершен. Поэтому я попрошу, чтобы Росмолодежь проработала этот вопрос вместе с участниками конференции... чтобы были специальные знаки отличия, которые отмечали бы событийную привязанность", - сказал зампред правительства на "Добро.Конференции-2025" в рамках форума "Территория смыслов".
По словам Чернышенко, в России могут появиться тематические награды за помощь бойцам СВО, за работу во время пожаров и ликвидации ЧС.