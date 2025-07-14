https://ria.ru/20250714/chempionat-2029068305.html
Почти 260 человек зарегистрировались на чемпионат "Абилимпикс" в Казани
Почти 260 человек зарегистрировались на чемпионат "Абилимпикс" в Казани - РИА Новости, 14.07.2025
Почти 260 человек зарегистрировались на чемпионат "Абилимпикс" в Казани
Почти 260 человек из 81 региона РФ зарегистрировались на первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:13:00+03:00
2025-07-14T17:13:00+03:00
2025-07-14T17:13:00+03:00
республика татарстан
россия
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КАЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Почти 260 человек из 81 региона РФ зарегистрировались на первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс", который пройдет в конце июля в Казани, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. "На сегодня у нас 259 участников из 81 региона Российской Федерации", - сказала Фазлеева журналистам. По ее информации, наибольшее количество участников на чемпионате представляют Татарстан - 26 человек, Свердловская область и Удмуртия - по 10 участников. Наибольший интерес вызвали такие компетенции, как "Оператор БПЛА" - 52 участника, "Сварочные технологии" - 35, "Ремонт и обслуживание автомобилей" - 29 участников. Фазлеева напомнила, что чемпионат пройдет с 25 по 29 июля. Основные соревнования будут проводиться на базе производственного центра Казанского вертолетного завода. Соревноваться участники будут в 15 дисциплинах - от "Веб-разработки" до "Электромонтажа" и "Токарного дела". Оценивать мастерство участников будут 75 экспертов, включая 15 главных экспертов. Главным экспертом в компетенции "Исполнительское мастерство (Вокал)", например, станет народная артистка России Диана Гурцкая. Церемония открытия чемпионата "Абилимпикс" пройдет 25 июля в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В рамках деловой программы 26 июля состоится пленарное заседание, посвященное поддержке участников СВО с инвалидностью. В течение чемпионата для его участников также предусмотрена насыщенная культурная программа. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что участники национального чемпионата "Абилимпикс" смогут пройти стажировки и получить работу в ведущих организациях страны. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, сейчас важно обеспечить всестороннюю поддержку вернувшимся с СВО ребятам - от обучения и профориентации до содействия в трудоустройстве, и движение "Абилимпикс" активно включено в этот процесс.
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россия, казань
Республика Татарстан, Россия, Казань
Почти 260 человек зарегистрировались на чемпионат "Абилимпикс" в Казани
На чемпионат "Абилимпикс" в Казани зарегистрировались 260 человек из регионов РФ
КАЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Почти 260 человек из 81 региона РФ зарегистрировались на первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс", который пройдет в конце июля в Казани, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
"На сегодня у нас 259 участников из 81 региона Российской Федерации", - сказала Фазлеева журналистам.
По ее информации, наибольшее количество участников на чемпионате представляют Татарстан - 26 человек, Свердловская область и Удмуртия - по 10 участников. Наибольший интерес вызвали такие компетенции, как "Оператор БПЛА" - 52 участника, "Сварочные технологии" - 35, "Ремонт и обслуживание автомобилей" - 29 участников.
Фазлеева напомнила, что чемпионат пройдет с 25 по 29 июля. Основные соревнования будут проводиться на базе производственного центра Казанского вертолетного завода. Соревноваться участники будут в 15 дисциплинах - от "Веб-разработки" до "Электромонтажа" и "Токарного дела". Оценивать мастерство участников будут 75 экспертов, включая 15 главных экспертов. Главным экспертом в компетенции "Исполнительское мастерство (Вокал)", например, станет народная артистка России Диана Гурцкая.
Церемония открытия чемпионата "Абилимпикс" пройдет 25 июля в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В рамках деловой программы 26 июля состоится пленарное заседание, посвященное поддержке участников СВО с инвалидностью. В течение чемпионата для его участников также предусмотрена насыщенная культурная программа.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что участники национального чемпионата "Абилимпикс" смогут пройти стажировки и получить работу в ведущих организациях страны. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, сейчас важно обеспечить всестороннюю поддержку вернувшимся с СВО ребятам - от обучения и профориентации до содействия в трудоустройстве, и движение "Абилимпикс" активно включено в этот процесс.