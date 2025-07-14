Рейтинг@Mail.ru
Почти 260 человек зарегистрировались на чемпионат "Абилимпикс" в Казани - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
17:13 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/chempionat-2029068305.html
Почти 260 человек зарегистрировались на чемпионат "Абилимпикс" в Казани
Почти 260 человек зарегистрировались на чемпионат "Абилимпикс" в Казани - РИА Новости, 14.07.2025
Почти 260 человек зарегистрировались на чемпионат "Абилимпикс" в Казани
Почти 260 человек из 81 региона РФ зарегистрировались на первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:13:00+03:00
2025-07-14T17:13:00+03:00
республика татарстан
россия
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_4cf96dd666e4123baed76656b80b01a6.jpg
КАЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Почти 260 человек из 81 региона РФ зарегистрировались на первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс", который пройдет в конце июля в Казани, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. "На сегодня у нас 259 участников из 81 региона Российской Федерации", - сказала Фазлеева журналистам. По ее информации, наибольшее количество участников на чемпионате представляют Татарстан - 26 человек, Свердловская область и Удмуртия - по 10 участников. Наибольший интерес вызвали такие компетенции, как "Оператор БПЛА" - 52 участника, "Сварочные технологии" - 35, "Ремонт и обслуживание автомобилей" - 29 участников. Фазлеева напомнила, что чемпионат пройдет с 25 по 29 июля. Основные соревнования будут проводиться на базе производственного центра Казанского вертолетного завода. Соревноваться участники будут в 15 дисциплинах - от "Веб-разработки" до "Электромонтажа" и "Токарного дела". Оценивать мастерство участников будут 75 экспертов, включая 15 главных экспертов. Главным экспертом в компетенции "Исполнительское мастерство (Вокал)", например, станет народная артистка России Диана Гурцкая. Церемония открытия чемпионата "Абилимпикс" пройдет 25 июля в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В рамках деловой программы 26 июля состоится пленарное заседание, посвященное поддержке участников СВО с инвалидностью. В течение чемпионата для его участников также предусмотрена насыщенная культурная программа. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что участники национального чемпионата "Абилимпикс" смогут пройти стажировки и получить работу в ведущих организациях страны. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, сейчас важно обеспечить всестороннюю поддержку вернувшимся с СВО ребятам - от обучения и профориентации до содействия в трудоустройстве, и движение "Абилимпикс" активно включено в этот процесс.
https://ria.ru/20250710/investitsii-2028403470.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949575261_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_cd8eb2e3c8fb34c84de96ee25a3593be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань
Республика Татарстан, Россия, Казань
Почти 260 человек зарегистрировались на чемпионат "Абилимпикс" в Казани

На чемпионат "Абилимпикс" в Казани зарегистрировались 260 человек из регионов РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 14 июл – РИА Новости. Почти 260 человек из 81 региона РФ зарегистрировались на первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции "Абилимпикс", который пройдет в конце июля в Казани, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.
"На сегодня у нас 259 участников из 81 региона Российской Федерации", - сказала Фазлеева журналистам.
По ее информации, наибольшее количество участников на чемпионате представляют Татарстан - 26 человек, Свердловская область и Удмуртия - по 10 участников. Наибольший интерес вызвали такие компетенции, как "Оператор БПЛА" - 52 участника, "Сварочные технологии" - 35, "Ремонт и обслуживание автомобилей" - 29 участников.
Фазлеева напомнила, что чемпионат пройдет с 25 по 29 июля. Основные соревнования будут проводиться на базе производственного центра Казанского вертолетного завода. Соревноваться участники будут в 15 дисциплинах - от "Веб-разработки" до "Электромонтажа" и "Токарного дела". Оценивать мастерство участников будут 75 экспертов, включая 15 главных экспертов. Главным экспертом в компетенции "Исполнительское мастерство (Вокал)", например, станет народная артистка России Диана Гурцкая.
Церемония открытия чемпионата "Абилимпикс" пройдет 25 июля в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В рамках деловой программы 26 июля состоится пленарное заседание, посвященное поддержке участников СВО с инвалидностью. В течение чемпионата для его участников также предусмотрена насыщенная культурная программа.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что участники национального чемпионата "Абилимпикс" смогут пройти стажировки и получить работу в ведущих организациях страны. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, сейчас важно обеспечить всестороннюю поддержку вернувшимся с СВО ребятам - от обучения и профориентации до содействия в трудоустройстве, и движение "Абилимпикс" активно включено в этот процесс.
Работа IT-компании - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Инвестиции в ИТ-инфраструктуру в Татарстане в 2025 г составят 3,2 млрд руб
10 июля, 17:08
 
Республика ТатарстанРоссияКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала