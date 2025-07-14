https://ria.ru/20250714/burnashkina-2029076255.html

Освобожденная из-под стражи в Турции россиянка намерена вернуть дочь

Освобожденная из-под стражи в Турции россиянка намерена вернуть дочь - РИА Новости, 14.07.2025

Освобожденная из-под стражи в Турции россиянка намерена вернуть дочь

Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная из-под стражи в турецкой Анталье, собирается вернуть свою дочь Николь, отданную в РФ под опеку, сообщила РИА... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:35:00+03:00

2025-07-14T17:35:00+03:00

2025-07-14T17:35:00+03:00

россия

анталья (провинция)

происшествия

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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная из-под стражи в турецкой Анталье, собирается вернуть свою дочь Николь, отданную в РФ под опеку, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил Екатерину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. Девочку, оставленную Бурнашкиной в аэропорту, ранее вернули в Россию, сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Екатерина собирается подать заявку на опеку ребёнка в России, бабушка уже собиралась это сделать, но ей сообщили, что необходимо присутствие самой Екатерины", - сообщила Полат. Полат отметила, что ей не до конца ясна ситуация с приемной семьей в РФ, которой передали девочку Николь, она будет выяснять этот вопрос.

https://ria.ru/20250714/podmoskove-2029040699.html

россия

анталья (провинция)

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россия, анталья (провинция), происшествия