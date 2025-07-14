https://ria.ru/20250714/burnashkina-2029072050.html
Адвокат рассказал о возвращении россиянки, оставившей ребенка в Турции
Адвокат рассказал о возвращении россиянки, оставившей ребенка в Турции - РИА Новости, 14.07.2025
Адвокат рассказал о возвращении россиянки, оставившей ребенка в Турции
Препятствий для возвращения россиянки Екатерины Бурнашкиной, освобожденной из-под стражи в турецкой Анталье после приговора за оставление новорожденной в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:25:00+03:00
2025-07-14T17:25:00+03:00
2025-07-14T17:25:00+03:00
анталья (провинция)
турция
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978353714_0:85:770:518_1920x0_80_0_0_52de1fbe71f8f194c29931dcc45ee562.jpg
СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Препятствий для возвращения россиянки Екатерины Бурнашкиной, освобожденной из-под стражи в турецкой Анталье после приговора за оставление новорожденной в опасности, нет, депортировать ее не будут, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил Екатерину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. По словам адвоката, семья не желает сообщать, когда Екатерина покинет Турцию. Бабушка ребенка Елена вернулась в РФ после того, как суд ее оправдал. "Никаких проблем у Екатерины не возникнет, когда она будет покидать Турцию, хотя она здесь находилась дольше разрешенного. Все вопросы урегулированы с департаментом миграции, иначе бы ее депортировали", - сообщила Полат.
https://ria.ru/20250714/podmoskove-2029040699.html
анталья (провинция)
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978353714_0:0:770:579_1920x0_80_0_0_91797351880274235830a122f1c322b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), турция, россия, происшествия
Анталья (провинция), Турция, Россия, Происшествия
Адвокат рассказал о возвращении россиянки, оставившей ребенка в Турции
Адвокат Полат: препятствий для возвращения Бурнашкиной из Турции нет