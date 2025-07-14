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Адвокат рассказал о возвращении россиянки, оставившей ребенка в Турции - РИА Новости, 14.07.2025
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17:25 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/burnashkina-2029072050.html
Адвокат рассказал о возвращении россиянки, оставившей ребенка в Турции
Адвокат рассказал о возвращении россиянки, оставившей ребенка в Турции - РИА Новости, 14.07.2025
Адвокат рассказал о возвращении россиянки, оставившей ребенка в Турции
Препятствий для возвращения россиянки Екатерины Бурнашкиной, освобожденной из-под стражи в турецкой Анталье после приговора за оставление новорожденной в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:25:00+03:00
2025-07-14T17:25:00+03:00
анталья (провинция)
турция
россия
происшествия
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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Препятствий для возвращения россиянки Екатерины Бурнашкиной, освобожденной из-под стражи в турецкой Анталье после приговора за оставление новорожденной в опасности, нет, депортировать ее не будут, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил Екатерину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. По словам адвоката, семья не желает сообщать, когда Екатерина покинет Турцию. Бабушка ребенка Елена вернулась в РФ после того, как суд ее оправдал. "Никаких проблем у Екатерины не возникнет, когда она будет покидать Турцию, хотя она здесь находилась дольше разрешенного. Все вопросы урегулированы с департаментом миграции, иначе бы ее депортировали", - сообщила Полат.
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анталья (провинция)
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анталья (провинция), турция, россия, происшествия
Анталья (провинция), Турция, Россия, Происшествия
Адвокат рассказал о возвращении россиянки, оставившей ребенка в Турции

Адвокат Полат: препятствий для возвращения Бурнашкиной из Турции нет

© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHAЗадержанная в Турции Екатерина Бурнашкина
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHA
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 июл - РИА Новости. Препятствий для возвращения россиянки Екатерины Бурнашкиной, освобожденной из-под стражи в турецкой Анталье после приговора за оставление новорожденной в опасности, нет, депортировать ее не будут, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника - 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По итогам заседания 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление и освободил Екатерину из-под стражи. Бабушка ребенка Елена была оправдана в феврале. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
По словам адвоката, семья не желает сообщать, когда Екатерина покинет Турцию. Бабушка ребенка Елена вернулась в РФ после того, как суд ее оправдал.
"Никаких проблем у Екатерины не возникнет, когда она будет покидать Турцию, хотя она здесь находилась дольше разрешенного. Все вопросы урегулированы с департаментом миграции, иначе бы ее депортировали", - сообщила Полат.
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Анталья (провинция)ТурцияРоссияПроисшествия
 
 
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