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Освобожденная в Турции россиянка хочет вернуть ребенка, которого бросила - РИА Новости, 14.07.2025
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07:02 14.07.2025
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Освобожденная в Турции россиянка хочет вернуть ребенка, которого бросила
Освобожденная в Турции россиянка хочет вернуть ребенка, которого бросила - РИА Новости, 14.07.2025
Освобожденная в Турции россиянка хочет вернуть ребенка, которого бросила
Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная решением суда в Анталье после резонансного дела с оставленным ребенком в аэропорту, заявила агентству İHA, что... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:02:00+03:00
2025-07-14T07:02:00+03:00
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АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная решением суда в Анталье после резонансного дела с оставленным ребенком в аэропорту, заявила агентству İHA, что рассчитывает вернуть ребенка и воспитывать её на Родине. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки, сообщило агентство İHA. Девочку, оставленную Бурнашкиной в аэропорту, ранее вернули в Россию, сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Я очень сильно хочу забрать свою дочь. Я сама буду растить её в России", - приводит агентство İHA ее слова. По ее словам, она "не понимала, что происходило". "Я вышла из туалета и хотела забрать свою дочь. Но меня захватили и отвезли в полицейский участок", - сказала Бурнашкина.
https://ria.ru/20230802/deti-1887721102.html
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анталья (провинция), россия, мария львова-белова, турция, общество
Анталья (провинция), Россия, Мария Львова-Белова, Турция, Общество
Освобожденная в Турции россиянка хочет вернуть ребенка, которого бросила

Бурнашкина заявила, что рассчитывает вернуть ребенка и воспитывать его на Родине

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияРоссиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная решением суда в Анталье после резонансного дела с оставленным ребенком в аэропорту, заявила агентству İHA, что рассчитывает вернуть ребенка и воспитывать её на Родине.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки, сообщило агентство İHA. Девочку, оставленную Бурнашкиной в аэропорту, ранее вернули в Россию, сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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"Я очень сильно хочу забрать свою дочь. Я сама буду растить её в России", - приводит агентство İHA ее слова.
По ее словам, она "не понимала, что происходило".
"Я вышла из туалета и хотела забрать свою дочь. Но меня захватили и отвезли в полицейский участок", - сказала Бурнашкина.
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