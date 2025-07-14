Освобожденная в Турции россиянка хочет вернуть ребенка, которого бросила
Бурнашкина заявила, что рассчитывает вернуть ребенка и воспитывать его на Родине
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияРоссиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная решением суда в Анталье после резонансного дела с оставленным ребенком в аэропорту, заявила агентству İHA, что рассчитывает вернуть ребенка и воспитывать её на Родине.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки, сообщило агентство İHA. Девочку, оставленную Бурнашкиной в аэропорту, ранее вернули в Россию, сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
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"Я очень сильно хочу забрать свою дочь. Я сама буду растить её в России", - приводит агентство İHA ее слова.
По ее словам, она "не понимала, что происходило".
"Я вышла из туалета и хотела забрать свою дочь. Но меня захватили и отвезли в полицейский участок", - сказала Бурнашкина.
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