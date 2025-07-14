https://ria.ru/20250714/burnashkina-2028933244.html

Освобожденная в Турции россиянка хочет вернуть ребенка, которого бросила

Освобожденная в Турции россиянка хочет вернуть ребенка, которого бросила - РИА Новости, 14.07.2025

Освобожденная в Турции россиянка хочет вернуть ребенка, которого бросила

Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная решением суда в Анталье после резонансного дела с оставленным ребенком в аэропорту, заявила агентству İHA, что... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T07:02:00+03:00

2025-07-14T07:02:00+03:00

2025-07-14T07:02:00+03:00

анталья (провинция)

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АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Россиянка Екатерина Бурнашкина, освобожденная решением суда в Анталье после резонансного дела с оставленным ребенком в аэропорту, заявила агентству İHA, что рассчитывает вернуть ребенка и воспитывать её на Родине. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Апелляционный суд Антальи вынес решение об освобождении россиянки, сообщило агентство İHA. Девочку, оставленную Бурнашкиной в аэропорту, ранее вернули в Россию, сообщала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Я очень сильно хочу забрать свою дочь. Я сама буду растить её в России", - приводит агентство İHA ее слова. По ее словам, она "не понимала, что происходило". "Я вышла из туалета и хотела забрать свою дочь. Но меня захватили и отвезли в полицейский участок", - сказала Бурнашкина.

https://ria.ru/20230802/deti-1887721102.html

https://ria.ru/20231114/prokuratura-1909330355.html

анталья (провинция)

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

анталья (провинция), россия, мария львова-белова, турция, общество