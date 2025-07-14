https://ria.ru/20250714/brendy-2028970230.html

Истории успеха: бренды под знаком "Сделано в России" покоряют мир

Истории успеха: бренды под знаком "Сделано в России" покоряют мир - РИА Новости, 14.07.2025

Истории успеха: бренды под знаком "Сделано в России" покоряют мир

В современном мире конкурентоспособность продукции определяется не только ценой и качеством, но и уровнем доверия к стране-производителю - Российский экспортный РИА Новости, 14.07.2025

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экономика

россия

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В современном мире конкурентоспособность продукции определяется не только ценой и качеством, но и уровнем доверия к стране-производителю - Российский экспортный центр (Группа ВЭБ. РФ) и национальный бренд "Сделано в России" помогают отечественным компаниям преодолевать барьеры и выходить на новые рубежи."Предприятие ИП Хуажева А.З. "Адыгейская соль" из Республики Адыгея, известное своими продуктами по традиционным кавказским рецептам, активно развивает экспортное направление, получив сертификат "Сделано в России" от Российского экспортного центра и используя сервисы цифровой платформы "Мой экспорт", что позволяет экспортеру не только наращивать объемы поставок, но и успешно транслировать культурную самобытность региона за рубеж", - рассказали в центре.Там добавили, что компания была основана в 2002 году, выпускает соль трех видов – "Абадзехскую", "Бжедугскую" и "Уляпскую", а также сухую смесь пряностей и специй "Аджика "Уляпская". Ассортимент включает традиционные адыгские блюда на основе кукурузы: пастэ, щипс, ашрай, курбэ, чайный напиток калмыкщай. Недавно линейка пополнилась крупами "Уляпская" (рисовая и гречневая) со специями."Миссией предприятия является сохранение и популяризация уникальных вкусовых традиций адыгской кухни. Компания предлагает потребителям натуральные и качественные продукты без искусственных добавок, что является ключевым конкурентным преимуществом", - добавили в РЭЦ.Компания демонстрирует экспортный рост с момента начала международной деятельности в 2015 году: сейчас экспортируется более 80 тонн продукции в год. Продукция экспортера "Адыгейская соль" представлена в Беларуси, Казахстане, Армении, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане."При запуске продукта основной целью было обеспечить его широкое распространение и узнаваемость во всех регионах нашей страны, аналогично нашему самому известному бренду ― адыгейскому сыру. С учетом положительных отзывов о нашем продукте на внутреннем рынке мы приняли решение не останавливаться на достигнутом и выходить на международный рынок", ― уточняет pr-директор ИП Аскер Хуажев.Взаимодействие с Российским экспортным центром, о котором в компании узнали через СМИ и интернет, предоставило комплексную поддержку. "Адыгейская соль" воспользовалась финансовой помощью, информационно-аналитической поддержкой, включая исследования рынков и поиск зарубежных партнеров, а также образовательными программами и др. Этими услугами компания воспользовалась на цифровой платформе "Мой экспорт". Активное содействие было оказано в продвижении, в том числе в организации B2B-встреч и подготовке к международным выставкам и бизнес-миссиям, включая посещение международных мероприятий в Азербайджане, ОАЭ, Турции и Армении.Благодаря этой поддержке компании удалось значительно увеличить объемы экспорта и расширить географию поставок.Получение сертификата "Сделано в России" стало стратегическим шагом для дальнейшего увеличения экспорта и получения всесторонней информационной и маркетинговой поддержки, рассказали в компании. Этот знак приносит компании ощутимую выгоду: повышает узнаваемость бренда, формирует лояльность потребителей, служит мощным маркетинговым инструментом и обеспечивает доступ к дополнительной государственной поддержке. Так, после получения сертификата "Сделано в России" компании стало значительно легче выходить на новые рынки, включая ОАЭ, где российское происхождение продукции и государственная сертификация качества стали важными конкурентными преимуществами при переговорах с потенциальными партнерами.В ближайшей перспективе компания "Адыгейская соль" ставит амбициозные цели по дальнейшему расширению экспорта, в частности, на рынки Турции и Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ) через локальных дистрибьюторов и электронные торговые площадки, включая Amazon, работы по выходу на которую уже ведутся. Также прорабатываются оптимальные логистические решения для снижения затрат и продолжается активное участие в государственных программах поддержки экспорта.Завод "ТаймТриал" из Санкт-Петербурга уже более 25 лет производит надувные изделия для туризма, спорта и специального назначения. Именно на рафтах TimeTrial проводятся все российские чемпионаты по рафтингу. Ежегодно предприятие выпускает более 4,5 тысячи изделий, которые используются по всей стране и постепенно завоевывают позиции на зарубежных рынках.В 2025 году компания получила сертификат национального бренда "Сделано в России" от РЭЦ и готовится к активному расширению экспорта при государственной поддержке.История компании началась в 2000 году, когда один из сооснователей предприятия стал чемпионом мира по рафтингу в дисциплине Time Trial — это спуск по реке на скорость. Именно эта победа и дала название бренду. Имея богатый спортивный опыт, компания начала разработку профессиональных рафтов под брендом TimeTrial. Они быстро превзошли существующие аналоги — в том числе благодаря точной адаптации под реальные условия и использованию современных материалов."Мы начали с профессиональных спортивных лодок и универсальных байдарок, стали первыми в России, кто наладил выпуск SUP-бордов. А с 2015 года добавили модели для водного отдыха и рыбалки. С 2016 года — надувное спортивное оборудование и аттракционы, а в 2017 году запустили производство пневмокаркасных палаток для нужд промышленности, МЧС и госзаказчиков", — рассказал директор по развитию "ТаймТриал" Юрий Семенов.В компании подчеркивают, что их изделия по ряду характеристик превосходят зарубежные аналоги и заслужили доверие профессионального сообщества. С 2010 года завод является генеральным партнёром Федерации рафтинга России. На рафтах TimeTrial тренируются чемпионы мира, включая женскую команду "Енисеюшка" из Красноярска и команду "Одиссей" из Томска. Также на петербургских рафтах проходят все национальные соревнования по рафтингу.Сегодня "ТаймТриал" производит более двух тысяч наименований надувной продукции — от рафтов, байдарок и пакрафтов для туристов до спортивного оборудования нового поколения из 3D-волокон (DWF, AirDeck) для фитнес-центров. В портфеле — широкий спектр специализированной продукции: пневмомодули для нефтяников в Арктике, судоподъемные понтоны и спасательное снаряжение для спецслужб.С 2010 года компания развивает экспортное направление, поставляя продукцию в Беларусь, Казахстан, Армению. В числе партнеров — туристические компании и государственные структуры. В настоящее время "ТаймТриал" активно использует аналитические инструменты цифровой платформы "Мой экспорт", которые помогают выявлять потенциально перспективные рынки сбыта.Чтобы закрепиться на новых рынках, компания будет продвигать свою продукцию под национальным брендом "Сделано в России" и использовать меры государственной поддержки."Мы применяем инновационные материалы, которых нет ни у российских, ни у зарубежных конкурентов. Широкий ассортимент позволяет гибко адаптироваться к запросам — от туризма до задач МЧС. Уже сегодня мы видим интерес к нашей продукции в Турции, ОАЭ, странах Ближнего Востока и Африки. После выхода наших разработок на рынок их пытаются копировать. Но весь модельный ряд и технологии скопировать сразу невозможно — он наработан годами", — подчеркнул Семенов.Шоколад и конфеты кондитерской фабрики "Волшебница" из Московской области также отмечены сертификатом национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного центра.История компании началась с производства кондитерских масс для B2B-сектора в 1997 году. В 2000-х годах фабрика расширила производство, запустив выпуск продукции под собственными и частными марками для сетей и дистрибуторов. Сегодня "Волшебница" специализируется на шоколаде, конфетах, шоколадных изделиях с добавлением фруктов и продуктов с дополнительной полезностью.Экспортная деятельность компании стартовала с поставок в страны СНГ, затем расширилась на Китай и другие рынки. Сейчас продукция фабрики представлена в пяти зарубежных странах: Беларуси, Таджикистане, Грузии, Иране, а также Китае, где наблюдается наибольший спрос. В планах — выход на рынки стран Персидского залива. Несмотря на высокую конкуренцию на экспортных рынках, компания продолжает укреплять позиции и расширять географию продаж.Особое внимание заслуживает линейка шоколада "Спорт" — протеиновый шоколад без сахара, разработанный для спортсменов и тех, кто следит за здоровьем. Уникальная форма плитки в виде спортивного пьедестала символизирует стремление к победе. Ассортимент включает варианты с добавлением фруктов, овощей и злаков, посвященные различным видам спорта — хоккею, футболу, плаванию, бегу и велоспорту.АО "Волшебница" активно сотрудничает с Российским экспортным центром: участвует в международных выставках и бизнес-миссиях, а также использует платформу "Мой экспорт" для продвижения продукции. Благодаря поддержке РЭЦ компания смогла выйти на новые рынки, например, реализовать поставки в Грузию и заключить договоренности о сотрудничестве с турецкими сетями."Экспорт для нас — не просто расширение рынка, это возможность познакомить мир с нашим уникальным культурным кодом, заложенным в каждом изделии. Российские традиции производства шоколада — это высокое качество и инновационные подходы, реализованные с душой — вот что мы предлагаем международному рынку", — говорит заместитель генерального директора компании Ирина Астахова.Напомним, знак "Сделано в России" является официальным знаком качества, подтверждающим высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории Российской Федерации. Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компании не требуется проходить дополнительные проверки со стороны Российского экспортного центра. Все, что необходимо сделать, — это подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сгенерированную анкету. Узнать больше о программе "Сделано в России" и условиях получения сертификата можно на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250630/rets-2026276295.html

https://ria.ru/20250702/rets-2026701822.html

https://ria.ru/20250704/rets--2027195482.html

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экономика, россия