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Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея
Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея - РИА Новости, 14.07.2025
Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея
Российские военные захватили в качестве трофея британский беспилотник ВСУ, сообщил РИА Новости боец Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T09:04:00+03:00
2025-07-14T09:04:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские военные захватили в качестве трофея британский беспилотник ВСУ, сообщил РИА Новости боец Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным Адвокат.По его словам, захваченная модель — списанная с производства корабельная мишень ВМС Великобритании. Украинская армия переоборудовала ее в ударный дрон с боевой частью около восьми килограмм."Доустанавливаются дополнительные прошивки, которые позволяют корректировать скорость и высоту и тем самым увеличивать длину маршрута. Конкретно этот экземпляр пролетел фактически 400 километров, после чего его "приземлили" и "затрофеили", — пояснил Адвокат.Собеседник агентства уточнил, что корабельная мишень может обмануть ПВО, которая распознает ее как ложную цель и пропускает далее по маршруту.Адвокат добавил, что беспилотник стоит чуть менее миллиона рублей, у него есть реактивный двигатель. Его скорость — около 110 километров в час, модернизированная корабельная мишень может ускоряться до 230 километров. При этом у модели устаревшие двигатели и контроллеры.
https://ria.ru/20250530/svo-2019908995.html
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технологии, великобритания, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея
Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ за миллион рублей
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские военные захватили в качестве трофея британский беспилотник ВСУ, сообщил РИА Новости боец Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным Адвокат.
По его словам, захваченная модель — списанная с производства корабельная мишень ВМС Великобритании. Украинская армия переоборудовала ее в ударный дрон с боевой частью около восьми килограмм.
"Доустанавливаются дополнительные прошивки, которые позволяют корректировать скорость и высоту и тем самым увеличивать длину маршрута. Конкретно этот экземпляр пролетел фактически 400 километров, после чего его "приземлили" и "затрофеили", — пояснил Адвокат.
Собеседник агентства уточнил, что корабельная мишень может обмануть ПВО, которая распознает ее как ложную цель и пропускает далее по маршруту.
Адвокат добавил, что беспилотник стоит чуть менее миллиона рублей, у него есть реактивный двигатель. Его скорость — около 110 километров в час, модернизированная корабельная мишень может ускоряться до 230 километров. При этом у модели устаревшие двигатели и контроллеры.