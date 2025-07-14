https://ria.ru/20250714/bpla-2028942390.html

Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея

Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея - РИА Новости, 14.07.2025

Российские военные захватили британский беспилотник ВСУ в качестве трофея

Российские военные захватили в качестве трофея британский беспилотник ВСУ, сообщил РИА Новости боец Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T09:04:00+03:00

2025-07-14T09:04:00+03:00

2025-07-14T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российские военные захватили в качестве трофея британский беспилотник ВСУ, сообщил РИА Новости боец Центра специального назначения "Барс-Сармат" с позывным Адвокат.По его словам, захваченная модель — списанная с производства корабельная мишень ВМС Великобритании. Украинская армия переоборудовала ее в ударный дрон с боевой частью около восьми килограмм."Доустанавливаются дополнительные прошивки, которые позволяют корректировать скорость и высоту и тем самым увеличивать длину маршрута. Конкретно этот экземпляр пролетел фактически 400 километров, после чего его "приземлили" и "затрофеили", — пояснил Адвокат.Собеседник агентства уточнил, что корабельная мишень может обмануть ПВО, которая распознает ее как ложную цель и пропускает далее по маршруту.Адвокат добавил, что беспилотник стоит чуть менее миллиона рублей, у него есть реактивный двигатель. Его скорость — около 110 километров в час, модернизированная корабельная мишень может ускоряться до 230 километров. При этом у модели устаревшие двигатели и контроллеры.

https://ria.ru/20250530/svo-2019908995.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии, великобритания, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф