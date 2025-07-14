https://ria.ru/20250714/blinovskaya-2029076434.html

Перечисление Блиновской 2,7 миллиона рублей сестре мужа признали незаконным

Перечисление Блиновской 2,7 миллиона рублей сестре мужа признали незаконным - РИА Новости, 14.07.2025

Перечисление Блиновской 2,7 миллиона рублей сестре мужа признали незаконным

Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал незаконным перечисление блогершей более 2,7 миллиона... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:35:00+03:00

2025-07-14T17:35:00+03:00

2025-07-14T17:35:00+03:00

происшествия

москва

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елена блиновская

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал незаконным перечисление блогершей более 2,7 миллиона рублей в пользу Натальи Блиновской, сестры мужа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. По словам представителя управляющего, платежи производились с июня 2021 по ноябрь 2022 года в адрес аффилированного лица, назначение платежей не указывалось, сделки были безвозмездными и, по мнению заявителя, не имели экономической цели. При этом, как пояснил юрист, начиная с 2019 года у Блиновской была недоимка по налогам. Поскольку платежи производились в трехлетний период подозрительности перед возбуждением дела о банкротстве, управляющий считает, что платежи совершались с намерением причинить вред кредиторам. Суд признал сделки по перечислению денежных средств недействительными и применил последствия недействительности в виде взыскания более 2,7 миллиона рублей с Натальи Блиновской в конкурсную массу Елены Блиновской. Наталья Блиновская была признана банкротом в декабре 2024 года решением арбитражного суда Ярославской области по заявлению Сбербанка. Сейчас продолжается процедура реализации ее имущества. Арбитражный суд Москвы в ноябре признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20250519/blinovskiy-2017909626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, ярославская область, россия, елена блиновская, сбербанк россии