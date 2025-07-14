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Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком - РИА Новости, 14.07.2025
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17:02 14.07.2025 (обновлено: 17:18 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/blinovskaya-2029063919.html
Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком
Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком - РИА Новости, 14.07.2025
Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к Елене Блиновской в деле о ее банкротстве и включил эту... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:02:00+03:00
2025-07-14T17:18:00+03:00
москва
красноярск
ярославль
елена блиновская
сбербанк россии
происшествия
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к Елене Блиновской в деле о ее банкротстве и включил эту сумму в реестр требований кредиторов известного блогера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель Сбербанка, требование вытекает из двух кредитов, которые банк весной 2023 года выдал компании ООО "Дог Осьминог", владевшей рестораном фастфуда в Красноярске и принадлежавшей Наталье Блиновской, сестре мужа Елены Блиновской. Кредиты не были возвращены. Наталья была поручителем по кредиту, а Елену Сбербанк считает выгодоприобретателем по сделкам. Суд ранее привлек Наталью Блиновскую, также признанную банкротом в Ярославле, и ее финансового управляющего к делу в статусе третьих лиц.Представитель Блиновской возражал против включения требования Сбербанка в реестр. По его словам, компания Натальи Блиновской не имеет отношения к бизнесу Елены Блиновской, связанному с марафонами, и нет доказательств, что последняя получила какую-то выгоду от кредитов.Представитель должника заявил также, что банк проявил неосмотрительность, выдавая кредиты ресторану, который не работал весь 2023 год, а второй кредит – уже после задержания Елены Блиновской. Представитель ФНС, основного кредитора "королевы марафонов", тоже высказался против включения требования Сбербанка в реестр.Арбитражный суд Москвы в ноябре признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
https://ria.ru/20250403/blinovskaya-1869748332.html
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москва, красноярск, ярославль, елена блиновская, сбербанк россии, происшествия
Москва, Красноярск, Ярославль, Елена Блиновская, Сбербанк России, Происшествия
Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком

Суд признал долг Блиновской перед Сбербанком на сумму около 13 млн руб

© РИА НовостиЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к Елене Блиновской в деле о ее банкротстве и включил эту сумму в реестр требований кредиторов известного блогера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель Сбербанка, требование вытекает из двух кредитов, которые банк весной 2023 года выдал компании ООО "Дог Осьминог", владевшей рестораном фастфуда в Красноярске и принадлежавшей Наталье Блиновской, сестре мужа Елены Блиновской. Кредиты не были возвращены. Наталья была поручителем по кредиту, а Елену Сбербанк считает выгодоприобретателем по сделкам.
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Елена Блиновская: чем известна "королева марафонов" и за что ее задержали
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Суд ранее привлек Наталью Блиновскую, также признанную банкротом в Ярославле, и ее финансового управляющего к делу в статусе третьих лиц.
Представитель Блиновской возражал против включения требования Сбербанка в реестр. По его словам, компания Натальи Блиновской не имеет отношения к бизнесу Елены Блиновской, связанному с марафонами, и нет доказательств, что последняя получила какую-то выгоду от кредитов.
Представитель должника заявил также, что банк проявил неосмотрительность, выдавая кредиты ресторану, который не работал весь 2023 год, а второй кредит – уже после задержания Елены Блиновской. Представитель ФНС, основного кредитора "королевы марафонов", тоже высказался против включения требования Сбербанка в реестр.
Арбитражный суд Москвы в ноябре признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
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МоскваКрасноярскЯрославльЕлена БлиновскаяСбербанк РоссииПроисшествия
 
 
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