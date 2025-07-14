https://ria.ru/20250714/bespilotniki-2029024938.html
ПВО уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Азовским морем
ПВО уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Азовским морем - РИА Новости, 14.07.2025
ПВО уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Азовским морем
Российская противовоздушная оборона уничтожила по одному украинскому беспилотнику над территорией Крыма и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:56:00+03:00
2025-07-14T14:56:00+03:00
2025-07-14T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила по одному украинскому беспилотнику над территорией Крыма и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ. "Четырнадцатого июля текущего года в период с 13.40 мск до 13.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над территорией республики Крым и один над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, республика крым, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Азовским морем
МО РФ: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Крымом и Азовским морем