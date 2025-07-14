https://ria.ru/20250714/bespilotniki-2029024938.html

ПВО уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Азовским морем

ПВО уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Азовским морем - РИА Новости, 14.07.2025

ПВО уничтожила украинские БПЛА над Крымом и Азовским морем

Российская противовоздушная оборона уничтожила по одному украинскому беспилотнику над территорией Крыма и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:56:00+03:00

2025-07-14T14:56:00+03:00

2025-07-14T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

азовское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона уничтожила по одному украинскому беспилотнику над территорией Крыма и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ. "Четырнадцатого июля текущего года в период с 13.40 мск до 13.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над территорией республики Крым и один над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

азовское море

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Ольга Фомченкова

безопасность, республика крым, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)