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Военнослужащие "Востока" уверенно продвигаются вперед, заявил Белоусов - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 14.07.2025 (обновлено: 13:13 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/belousov-2029003180.html
Военнослужащие "Востока" уверенно продвигаются вперед, заявил Белоусов
Военнослужащие "Востока" уверенно продвигаются вперед, заявил Белоусов - РИА Новости, 14.07.2025
Военнослужащие "Востока" уверенно продвигаются вперед, заявил Белоусов
Военнослужащие российской группировки войск "Восток" уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая день полного освобождения Запорожской области, заявил... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:12:00+03:00
2025-07-14T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
андрей белоусов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая день полного освобождения Запорожской области, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Глава военного ведомства поздравил военнослужащих подразделений, проявивших мужество и героизм при освобождении населенного пункта Малиновка в Запорожской области."Министр обороны РФ подчеркнул, что сегодня военнослужащие подразделений уверенно продвигаются вперед, "шаг за шагом приближая день полного освобождения Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Белоусов также поздравил командование и личный состав 1466-го гвардейского мотострелкового полка. "Военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи в составе группировки войск "Восток", отражают атаки противника, занимают более выгодные рубежи и позиции, взламывают неприступную оборону на времевском направлении, проявляя исключительное мужество и героизм, профессиональную выучку и мастерство", – говорится в поздравительной телеграмме.
https://ria.ru/20250714/malinovka-2028992085.html
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россия, запорожская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Андрей Белоусов
Военнослужащие "Востока" уверенно продвигаются вперед, заявил Белоусов

Белоусов: бойцы "Востока" приближают полное освобождение Запорожской области

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая день полного освобождения Запорожской области, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Глава военного ведомства поздравил военнослужащих подразделений, проявивших мужество и героизм при освобождении населенного пункта Малиновка в Запорожской области.
"Министр обороны РФ подчеркнул, что сегодня военнослужащие подразделений уверенно продвигаются вперед, "шаг за шагом приближая день полного освобождения Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Белоусов также поздравил командование и личный состав 1466-го гвардейского мотострелкового полка. "Военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи в составе группировки войск "Восток", отражают атаки противника, занимают более выгодные рубежи и позиции, взламывают неприступную оборону на времевском направлении, проявляя исключительное мужество и героизм, профессиональную выучку и мастерство", – говорится в поздравительной телеграмме.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьАндрей Белоусов
 
 
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