https://ria.ru/20250714/belousov-2029003180.html

Военнослужащие "Востока" уверенно продвигаются вперед, заявил Белоусов

Военнослужащие "Востока" уверенно продвигаются вперед, заявил Белоусов - РИА Новости, 14.07.2025

Военнослужащие "Востока" уверенно продвигаются вперед, заявил Белоусов

Военнослужащие российской группировки войск "Восток" уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая день полного освобождения Запорожской области, заявил... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:12:00+03:00

2025-07-14T13:12:00+03:00

2025-07-14T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017379844_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3ac7e27f9cae0afcf07958557f2f3c93.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Восток" уверенно продвигаются вперед, шаг за шагом приближая день полного освобождения Запорожской области, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Глава военного ведомства поздравил военнослужащих подразделений, проявивших мужество и героизм при освобождении населенного пункта Малиновка в Запорожской области."Министр обороны РФ подчеркнул, что сегодня военнослужащие подразделений уверенно продвигаются вперед, "шаг за шагом приближая день полного освобождения Запорожской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.Белоусов также поздравил командование и личный состав 1466-го гвардейского мотострелкового полка. "Военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи в составе группировки войск "Восток", отражают атаки противника, занимают более выгодные рубежи и позиции, взламывают неприступную оборону на времевском направлении, проявляя исключительное мужество и героизм, профессиональную выучку и мастерство", – говорится в поздравительной телеграмме.

https://ria.ru/20250714/malinovka-2028992085.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, андрей белоусов