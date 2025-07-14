https://ria.ru/20250714/belorussija-2029116707.html

Минск опроверг обвинения ЕС в "миграционной угрозе"

Минск опроверг обвинения ЕС в "миграционной угрозе" - РИА Новости, 14.07.2025

Минск опроверг обвинения ЕС в "миграционной угрозе"

Первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич заявил, что статистика о задержанных нелегальных мигрантах, пытавшихся попасть в ЕС,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T21:45:00+03:00

2025-07-14T21:45:00+03:00

2025-07-14T21:45:00+03:00

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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Лукашевич заявил, что статистика о задержанных нелегальных мигрантах, пытавшихся попасть в ЕС, опровергает заявления европейских политиков о якобы виновности республики в создании миграционного кризиса на границе с Евросоюзом. "Мы часто слышим от европейских соседей о "миграционной угрозе" из Беларуси. Статистика Frontex (Европейское агентство пограничной и береговой охраны – ред.) говорит об обратном", - написал Лукашевич в соцсети Х. Он подчеркнул, что Польша, Литва и Латвия отказались сотрудничать с Белоруссией по вопросам миграции. "Но мы продолжаем работать: за 6 месяцев 2025 года задержано около тысячи нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть в ЕС. Беларусь нужно благодарить, а не осуждать", - подчеркнул Лукашевич. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее число погибших беженцев, обнаруженных на границе Белоруссии с Евросоюзом, достигло 76.

https://ria.ru/20250416/latviya-2011646656.html

https://ria.ru/20250104/polsha-1992488283.html

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в мире, белоруссия, польша, литва, евросоюз, минск