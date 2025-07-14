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Беглов: Белоруссия вошла в пятерку внешнеторговых партнеров Петербурга - РИА Новости, 14.07.2025
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15:24 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/belorussija-2029033362.html
Беглов: Белоруссия вошла в пятерку внешнеторговых партнеров Петербурга
Беглов: Белоруссия вошла в пятерку внешнеторговых партнеров Петербурга - РИА Новости, 14.07.2025
Беглов: Белоруссия вошла в пятерку внешнеторговых партнеров Петербурга
Белоруссия вошла в пятерку главных внешнеторговых партнеров Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:24:00+03:00
2025-07-14T15:24:00+03:00
белоруссия
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Белоруссия вошла в пятерку главных внешнеторговых партнеров Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба губернатора, Беглов прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В понедельник состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Петербурга. "Характеризуя динамику отношений Петербурга и Беларуси, глава города отметил, что республика вошла в пятерку главных внешнеторговых партнеров Северной столицы", - говорится в сообщении. Беглов напомнил, что товарооборот в прошлом году между Петербургом и Белоруссией составил более 3 миллиардов долларов, что на 7% больше, чем в 2023 году. В текущем году рост товарооборота продолжается. Он отметил, что в сотрудничестве с Белоруссией для Петербурга важно выполнить задачи по интеграции, поставленные президентами двух государств. Важным направлением по углублению интеграции для Петербурга, по словам губернатора, является совместный выпуск конкурентоспособной продукции. Беглов привел в пример Петербургский тракторный завод, который широко использует белорусские комплектующие – узлы и детали, и представлен в Белоруссии официальным дилером. Губернатор также высоко оценил качество белорусских электробусов, отметив, что город сейчас закупает партию из 99 машин. Он подтвердил интерес Петербурга к приобретению белорусской пожарной техники, предназначенной для работы на многоэтажных объектах. "В этом году мы ожидаем поставку 230 тысяч тонн продукции растительного и животного происхождения из Беларуси. Это качественная продукция, "гостовская", проверенная, и она завоевывает популярность не только в Петербурге, но и на Северо-Западе России", - отметил Беглов. В одном из крупных торговых комплексов Петербурга открыта и работает выставка белорусских товаров. Ее посещают тысячи горожан. "У нас сегодня взаимовыгодные контракты, о чем говорил президент Беларуси. Успешно развивается также сотрудничество и интеграция в сфере медицины в лечении онкологических заболеваний и кардиологии, это прикладные и академические направления", - сказал Беглов.
https://ria.ru/20250620/marina-2024407884.html
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белоруссия, александр беглов, санкт-петербург
Белоруссия, Александр Беглов, Санкт-Петербург
Беглов: Белоруссия вошла в пятерку внешнеторговых партнеров Петербурга

Беглов: Белоруссия вошла в пятерку ведущих внешнеторговых партнеров Петербурга

© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Белоруссия вошла в пятерку главных внешнеторговых партнеров Санкт-Петербурга, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба губернатора, Беглов прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В понедельник состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Петербурга.
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"Характеризуя динамику отношений Петербурга и Беларуси, глава города отметил, что республика вошла в пятерку главных внешнеторговых партнеров Северной столицы", - говорится в сообщении.
Беглов напомнил, что товарооборот в прошлом году между Петербургом и Белоруссией составил более 3 миллиардов долларов, что на 7% больше, чем в 2023 году. В текущем году рост товарооборота продолжается.
Он отметил, что в сотрудничестве с Белоруссией для Петербурга важно выполнить задачи по интеграции, поставленные президентами двух государств.
Важным направлением по углублению интеграции для Петербурга, по словам губернатора, является совместный выпуск конкурентоспособной продукции. Беглов привел в пример Петербургский тракторный завод, который широко использует белорусские комплектующие – узлы и детали, и представлен в Белоруссии официальным дилером.
Губернатор также высоко оценил качество белорусских электробусов, отметив, что город сейчас закупает партию из 99 машин. Он подтвердил интерес Петербурга к приобретению белорусской пожарной техники, предназначенной для работы на многоэтажных объектах.
"В этом году мы ожидаем поставку 230 тысяч тонн продукции растительного и животного происхождения из Беларуси. Это качественная продукция, "гостовская", проверенная, и она завоевывает популярность не только в Петербурге, но и на Северо-Западе России", - отметил Беглов.
В одном из крупных торговых комплексов Петербурга открыта и работает выставка белорусских товаров. Ее посещают тысячи горожан.
"У нас сегодня взаимовыгодные контракты, о чем говорил президент Беларуси. Успешно развивается также сотрудничество и интеграция в сфере медицины в лечении онкологических заболеваний и кардиологии, это прикладные и академические направления", - сказал Беглов.
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