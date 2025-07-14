https://ria.ru/20250714/beglov-2028982482.html

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов прибыл с визитом в Минск

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов прибыл с визитом в Минск - РИА Новости, 14.07.2025

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов прибыл с визитом в Минск

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл с визитом в Белоруссию, сообщила пресс-служба Минского городского исполкома. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:06:00+03:00

2025-07-14T12:06:00+03:00

2025-07-14T12:06:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

санкт-петербург

минск

белоруссия

александр беглов

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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл с визитом в Белоруссию, сообщила пресс-служба Минского городского исполкома. Визит Беглова в Белоруссию проходит 13-16 июля. Губернатор уже встретился с послом России в Минске Борисом Грызловым. "На площади Победы прошла церемония возложения цветов к монументу и мемориальной плите "Ленинград". Традиционное мероприятие дает старт Дням Санкт-Петербурга в Минске, приуроченным к 25-летию установления партнерских связей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Мингорисполкма. Планируется, что в понедельник Беглов и делегация Санкт-Петербурга проведут переговоры в белорусском правительстве, а также с председателем верхней палаты парламента страны, пообщаются с жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Минске. На вторник у губернатора запланирована встреча с Патриаршим экзархом всея Белоруссии Вениамином, а также посещение храма преподобного Сергия Радонежского, переговоры с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым и посещение предприятия МАЗ. Вечером делегация посетит Национальный академический Большой театр оперы и балета Белоруссии. По информации пресс-службы Минского горисполкома, в программе Дней Санкт-Петербурга - круглые столы по обмену опытом в области здравоохранения, туризма, молодежной политики, архивного дела, отраслевые встречи по сотрудничеству в различных сферах, открытие фотовыставки о северной столице России, товарищеский матч между футбольными командами правительства Санкт-Петербурга и Минского горисполкома. Завершатся Дни Санкт-Петербурга спектаклем "Преступление и наказание" Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

https://ria.ru/20250703/volodin-2026884791.html

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санкт-петербург, минск, белоруссия, александр беглов