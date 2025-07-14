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Песков назвал действия стран Европы на Балтике провокационными - РИА Новости, 14.07.2025
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13:00 14.07.2025 (обновлено: 15:19 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/baltika-2028998947.html
Песков назвал действия стран Европы на Балтике провокационными
Песков назвал действия стран Европы на Балтике провокационными - РИА Новости, 14.07.2025
Песков назвал действия стран Европы на Балтике провокационными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очевидной реальностью тот факт, что многие европейские страны занимаются провокационными действиями на... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:00:00+03:00
2025-07-14T15:19:00+03:00
россия
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очевидной реальностью тот факт, что многие европейские страны занимаются провокационными действиями на Балтике. Он отметил, что Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы - регион, где царит атмосфера напряженности, но Россия твердо намерена отстаивать там свои интересы. "То, что многие страны занимаются провокационными действиями (на Балтике - ред.), это тоже является совершенно очевидной реальностью", - сказал Песков журналистам.На прошлой неделе эстонские военные провели учебные стрельбы из установки HIMARS на острове Сааремаа. Выпущенные ракеты поразили цель на расстоянии в 15 километров. Таллин получил системы весной.Сааремаа находится примерно в 400 километрах от Санкт-Петербурга по прямой.
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россия, европа, дмитрий песков
Россия, Европа, Дмитрий Песков
Песков назвал действия стран Европы на Балтике провокационными

Песков назвал учебные стрельбы Эстонии из системы HIMARS провокацией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очевидной реальностью тот факт, что многие европейские страны занимаются провокационными действиями на Балтике.
Он отметил, что Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы - регион, где царит атмосфера напряженности, но Россия твердо намерена отстаивать там свои интересы.
"То, что многие страны занимаются провокационными действиями (на Балтике - ред.), это тоже является совершенно очевидной реальностью", - сказал Песков журналистам.
На прошлой неделе эстонские военные провели учебные стрельбы из установки HIMARS на острове Сааремаа. Выпущенные ракеты поразили цель на расстоянии в 15 километров. Таллин получил системы весной.
Сааремаа находится примерно в 400 километрах от Санкт-Петербурга по прямой.
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