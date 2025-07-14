https://ria.ru/20250714/baltika-2028995828.html
На Балтике царит напряженность из-за европейских стран, заявил Песков
На Балтике царит напряженность из-за европейских стран, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2025
На Балтике царит напряженность из-за европейских стран, заявил Песков
На Балтике благодаря агрессивной политике прибрежных европейских стран сегодня царит атмосфера напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:52:00+03:00
2025-07-14T12:52:00+03:00
2025-07-14T13:12:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На Балтике благодаря агрессивной политике прибрежных европейских стран сегодня царит атмосфера напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы - регион, где, можно сказать, царит напряженность, атмосфера напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на проведенные Эстонией боевые стрельбы в 300 километрах от Санкт-Петербурга.Он отметил, что Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе.
https://ria.ru/20250713/baltika-2028837939.html
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в мире, россия, европа, дмитрий песков, эстония
В мире, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Эстония
На Балтике царит напряженность из-за европейских стран, заявил Песков
Песков: на Балтике царит напряженность из-за прибрежных европейских стран