https://ria.ru/20250714/baltika-2028995828.html

На Балтике царит напряженность из-за европейских стран, заявил Песков

На Балтике царит напряженность из-за европейских стран, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2025

На Балтике царит напряженность из-за европейских стран, заявил Песков

На Балтике благодаря агрессивной политике прибрежных европейских стран сегодня царит атмосфера напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:52:00+03:00

2025-07-14T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. На Балтике благодаря агрессивной политике прибрежных европейских стран сегодня царит атмосфера напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы - регион, где, можно сказать, царит напряженность, атмосфера напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на проведенные Эстонией боевые стрельбы в 300 километрах от Санкт-Петербурга.Он отметил, что Россия намерена твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе.

https://ria.ru/20250713/baltika-2028837939.html

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в мире, россия, европа, дмитрий песков, эстония