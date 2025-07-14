https://ria.ru/20250714/baltika-2028995593.html
Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике, заявил Песков
Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2025
Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике, заявил Песков
Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:51:00+03:00
2025-07-14T12:51:00+03:00
2025-07-14T12:56:00+03:00
россия
дмитрий песков
прибалтика
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия - это балтийское государство. Россия намерена твердо отстаивать свои интересы в этом регионе (на Балтике - ред.), законные интересы. Но то, что многие страны занимаются провокационными действиями, это тоже является совершенно очевидной реальностью", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250714/baltika-2028995828.html
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россия, дмитрий песков, прибалтика
Россия, Дмитрий Песков, Прибалтика
Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике, заявил Песков
Песков: Россия будет отстаивать свои законные интересы на Балтике