https://ria.ru/20250714/baltika-2028995593.html

Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике, заявил Песков

Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике, заявил Песков - РИА Новости, 14.07.2025

Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике, заявил Песков

Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:51:00+03:00

2025-07-14T12:51:00+03:00

2025-07-14T12:56:00+03:00

россия

дмитрий песков

прибалтика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия намерена отстаивать свои законные интересы на Балтике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия - это балтийское государство. Россия намерена твердо отстаивать свои интересы в этом регионе (на Балтике - ред.), законные интересы. Но то, что многие страны занимаются провокационными действиями, это тоже является совершенно очевидной реальностью", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250714/baltika-2028995828.html

россия

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, прибалтика