https://ria.ru/20250714/armeniya-2029103271.html

В Армении отреагировали на заявление посла США о Зангезурском коридоре

В Армении отреагировали на заявление посла США о Зангезурском коридоре - РИА Новости, 14.07.2025

В Армении отреагировали на заявление посла США о Зангезурском коридоре

Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией, заявила... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:20:00+03:00

2025-07-14T19:20:00+03:00

2025-07-14T21:48:00+03:00

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ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией, заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять транспортным коридором у границы Ирана в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана."Республика Армения не обсуждала и не обсуждает передачу в аутсорсинг управление своей суверенной территорией третьей стороне. Никакая часть территории Республики Армения не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции Республики Армения", - заявила Багдасарян госагентству "Арменпресс".Комментируя слова посла о возможности аренды Соединенными Штатами части территории Армении, через которую, по словам дипломата, будет проложен "Зангезурский коридор", Багдасарян заявила, что "упомянутая лексика неприемлема для Армении"."Мы также неоднократно заявляли, что Армения обсуждает вопрос разблокирования региональной инфраструктуры исключительно в контексте суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении. Мы не можем обсуждать какую-либо иную логику. Что касается аренды земель, то, согласно законодательству Республики Армения, такой институт существует только для земель сельскохозяйственного значения, на которых осуществляется сельскохозяйственная деятельность. Следовательно, упомянутый послом США вариант невозможен", - отметила пресс-секретарь.Азербайджан настаивает на прокладке так называемого Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Ереваном и Баку и разблокирование коммуникаций через Сюникскую область Армении.

https://ria.ru/20250705/armeniya-2027428045.html

https://ria.ru/20250621/pashinyan-2024517196.html

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армения, в мире, сша, азербайджан