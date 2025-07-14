https://ria.ru/20250714/agrotekhklassy-2028557959.html
Агротехклассы: новый подход к подготовке кадров в российском АПК
Агротехклассы: новый подход к подготовке кадров в российском АПК - РИА Новости, 14.07.2025
Агротехклассы: новый подход к подготовке кадров в российском АПК
Агротехнологические классы становятся важной частью системы подготовки будущих кадров для российского АПК. В прошлом году в восьми регионах страны открылись 50... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:12:00+03:00
2025-07-14T12:12:00+03:00
2025-07-14T12:12:00+03:00
твой бизнес
россия
агрокластеры
виноградники
овощи
севастополь
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866304371_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a2eed98821596618c29dfb45af889eb.jpg
Агротехнологические классы становятся важной частью системы подготовки будущих кадров для российского АПК. В прошлом году в восьми регионах страны открылись 50 таких классов, где уже обучаются около 1 тысячи школьников. Подростки получают не только знания в аграрной сфере, но и практические навыки работы на предприятиях. По национальному проекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" бизнес может частично компенсировать расходы на создание агротехклассов, что способствует развитию компетенций и привлекает молодежь в отрасль.Подробнее о том, как устроены агротехклассы, и что дает выпускникам погружение в АПК со школьной скамьи, читайте в материале РИА Новости.Свежие силы для АПКОдна из ключевых целей нацпроекта – на 95% обеспечить отрасль квалифицированными кадрами к 2030 году. Именно для этого в школах создаются агротехнологические классы, с углубленным изучением профильных дисциплин и необходимой техникой.В учебном расписании будущих аграриев больше уроков по биологии, химии и физике. К ним добавляются мастер-классы, тренинги и деловые игры. Также школьники проходят практику на фермах и сельхозпредприятиях.Планируется, что к началу нового учебного года в России откроется около 600 агротехнологических классов, а к 2030 году их число достигнет 18 тысяч.Агротехклассы чаще всего открывают там, где активно развивается сельское хозяйство и есть запрос на квалифицированные молодые силы. Например, в Липецкой, Воронежской и Калининградской областях. И конечно, в Крыму.Будущие менеджеры виноградниковВ Севастополе уже работают два агротехнологических класса в школе №59 в селе Терновка. Они открыты по нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Здесь юные жители полуострова занимаются выращиванием овощей, фруктов и винограда. Для этого был закуплен биовегетарий и лаборатория с гидропонной установкой, которая позволяет выращивать растения без грунта."Отрабатывают практические навыки с педагогами в биовегетарии и лабораториях с гидропоникой. С 2025 года на территории школы высажен экспериментальный виноградник. Углубленное изучение естественных наук, погружение в профессии АПК дают положительные результаты на ГИА среди выпускников, раннее профориентирование и высокие достижения в научных исследованиях региональных и Всероссийских конкурсов", – отметила в беседе с РИА Новости директор севастопольской школы №59 им. старшего сержанта милиции Скоробогатова Е. Г. Ольга Сидякина.В предстоящем 2025/26 учебном году специализированные классы будут созданы в школах №17 в селе Сахарная Головка №30 в Балаклаве."В Севастополе для приобщения школьников к аграрной отрасли организованы выезды на предприятия. Также в школы будут приезжать специалисты этих предприятий, читать лекции, посвящать непосредственно в отрасль. В будущем они смогут поступить на аграрную кафедру СевГУ, где дальше будут изучать данное направление", – отметил начальник отдела малых форм хозяйствования и развития сельских территорий департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Евгений Бодров.По соглашению между департаментом и Севастопольским госуниверситетом в 9-11 классах школы №23 учащиеся занимаются на курсе "Менеджмент в виноградарстве" в рамках тематического дополнительного образования.Такие занятия помогают детям понять, как работает сельское хозяйство изнутри, и определиться с будущей профессией.Выпускница школы №59 Камила Кулева поделилась впечатлениями от обучения в агротехклассе. Девушке нравится, что особое внимание здесь уделяется практическим занятиям."Мы используем современное оборудование, которое позволило нам получить реальный опыт работы с агротехнологиями на школьной скамье! Изучение качества почвы, особенностей выращивания сельскохозяйственных культур, различных заболеваний, паразитов, вредителей, посещение агропредприятий, знакомство со специалистами – все это позволяет лучше узнать особенности профессии АПК и сделать выбор будущей профессии", – сказала РИА Новости Кулева.Бизнес ждет кадры с нетерпениемВ новом учебном году в деревне Ковригино Нижегородской области будет открыт первый агротехнологический класс по нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".Соглашение о сотрудничестве подписали Ковригинская основная школа, Нижегородский государственный агротехнологический университет (НГАТУ) и местное сельхозпредприятие АО "Мир" Ященко А. В. и Компания".В Ковригинской школе внеурочная деятельность по направлению "Агрошкола" стартовала еще в 2022 году."Нашу школу недавно отремонтировали, и мы делали ремонт с прицелом на эту деятельность. Дизайн — как раз в тематике сельского хозяйства. Самое главное, что детям нравится, они хотят заниматься сельским хозяйством. А мы их в этом поддерживаем. Немаловажно, что у нас есть крепкие сельхозтоваропроизводители, которые охотно принимают участие в учебном процессе", — рассказал директор школы Александр Шорин.По его словам, следующим шагом будет приобретение специального оборудования, которое поможет ученикам получать новые знания.Еще один участник проекта – предприниматель Игорь Ященко – отметил, что проблема кадров в агропроме очень актуальна. И открытие агротехнологических классов как раз поможет решить ее, уверен он."Мы готовы приложить максимум усилий, чтобы ее решить. У нас есть и животноводческие комплексы, и площади под зерновые культуры и картофель. Мы с нетерпением ждем новые кадры", — признался Ященко.Чтобы попасть в агротехкласс, нужно обратиться в администрацию школы. Если такой класс уже есть, ребенка могут перевести в него или предоставить индивидуальный план обучения с предметами аграрной направленности. Если же школа еще не приняла участие в проекте, можно предложить создать агротехкласс в своем учебном заведении. Школа может запросить консультацию в региональном органе управления АПК.Кстати, преподаватели школ и аграрных вузов, участвующие в разработке значимых для АПК проектов, получают дополнительные выплаты и помощь в приобретении жилья.
https://ria.ru/20250616/sevastopol-2023153029.html
https://ria.ru/20231023/agroshkola-1904739744.html
россия
севастополь
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866304371_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4930a2a43fede7725843f1c30593885c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, агрокластеры, виноградники, овощи, севастополь, нижегородская область
Твой бизнес, Россия, Агрокластеры, виноградники, Овощи, Севастополь, Нижегородская область
Агротехнологические классы становятся важной частью системы подготовки будущих кадров для российского АПК. В прошлом году в восьми регионах страны открылись 50 таких классов, где уже обучаются около 1 тысячи школьников. Подростки получают не только знания в аграрной сфере, но и практические навыки работы на предприятиях. По национальному проекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"
бизнес может частично компенсировать расходы на создание агротехклассов, что способствует развитию компетенций и привлекает молодежь в отрасль.
Подробнее о том, как устроены агротехклассы, и что дает выпускникам погружение в АПК со школьной скамьи, читайте в материале РИА Новости.
Одна из ключевых целей нацпроекта – на 95% обеспечить отрасль квалифицированными кадрами к 2030 году. Именно для этого в школах создаются агротехнологические классы, с углубленным изучением профильных дисциплин и необходимой техникой.
В учебном расписании будущих аграриев больше уроков по биологии, химии и физике. К ним добавляются мастер-классы, тренинги и деловые игры. Также школьники проходят практику на фермах и сельхозпредприятиях.
Планируется, что к началу нового учебного года в России откроется около 600 агротехнологических классов, а к 2030 году их число достигнет 18 тысяч.
Агротехклассы чаще всего открывают там, где активно развивается сельское хозяйство и есть запрос на квалифицированные молодые силы. Например, в Липецкой, Воронежской и Калининградской областях. И конечно, в Крыму.
Будущие менеджеры виноградников
В Севастополе уже работают два агротехнологических класса в школе №59 в селе Терновка. Они открыты по нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"
. Здесь юные жители полуострова занимаются выращиванием овощей, фруктов и винограда. Для этого был закуплен биовегетарий и лаборатория с гидропонной установкой, которая позволяет выращивать растения без грунта.
"Отрабатывают практические навыки с педагогами в биовегетарии и лабораториях с гидропоникой. С 2025 года на территории школы высажен экспериментальный виноградник. Углубленное изучение естественных наук, погружение в профессии АПК дают положительные результаты на ГИА среди выпускников, раннее профориентирование и высокие достижения в научных исследованиях региональных и Всероссийских конкурсов", – отметила в беседе с РИА Новости директор севастопольской школы №59 им. старшего сержанта милиции Скоробогатова Е. Г. Ольга Сидякина.
В предстоящем 2025/26 учебном году специализированные классы будут созданы в школах №17 в селе Сахарная Головка №30 в Балаклаве.
"В Севастополе для приобщения школьников к аграрной отрасли организованы выезды на предприятия. Также в школы будут приезжать специалисты этих предприятий, читать лекции, посвящать непосредственно в отрасль. В будущем они смогут поступить на аграрную кафедру СевГУ, где дальше будут изучать данное направление", – отметил начальник отдела малых форм хозяйствования и развития сельских территорий департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Евгений Бодров.
По соглашению между департаментом и Севастопольским госуниверситетом в 9-11 классах школы №23 учащиеся занимаются на курсе "Менеджмент в виноградарстве" в рамках тематического дополнительного образования.
Такие занятия помогают детям понять, как работает сельское хозяйство изнутри, и определиться с будущей профессией.
Выпускница школы №59 Камила Кулева поделилась впечатлениями от обучения в агротехклассе. Девушке нравится, что особое внимание здесь уделяется практическим занятиям.
"Мы используем современное оборудование, которое позволило нам получить реальный опыт работы с агротехнологиями на школьной скамье! Изучение качества почвы, особенностей выращивания сельскохозяйственных культур, различных заболеваний, паразитов, вредителей, посещение агропредприятий, знакомство со специалистами – все это позволяет лучше узнать особенности профессии АПК и сделать выбор будущей профессии", – сказала РИА Новости Кулева.
Бизнес ждет кадры с нетерпением
В новом учебном году в деревне Ковригино Нижегородской области будет открыт первый агротехнологический класс по нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"
.
Соглашение о сотрудничестве подписали Ковригинская основная школа, Нижегородский государственный агротехнологический университет (НГАТУ) и местное сельхозпредприятие АО "Мир" Ященко А. В. и Компания".
В Ковригинской школе внеурочная деятельность по направлению "Агрошкола" стартовала еще в 2022 году.
"Нашу школу недавно отремонтировали, и мы делали ремонт с прицелом на эту деятельность. Дизайн — как раз в тематике сельского хозяйства. Самое главное, что детям нравится, они хотят заниматься сельским хозяйством. А мы их в этом поддерживаем. Немаловажно, что у нас есть крепкие сельхозтоваропроизводители, которые охотно принимают участие в учебном процессе", — рассказал директор школы Александр Шорин.
По его словам, следующим шагом будет приобретение специального оборудования, которое поможет ученикам получать новые знания.
Еще один участник проекта – предприниматель Игорь Ященко – отметил, что проблема кадров в агропроме очень актуальна. И открытие агротехнологических классов как раз поможет решить ее, уверен он.
"Мы готовы приложить максимум усилий, чтобы ее решить. У нас есть и животноводческие комплексы, и площади под зерновые культуры и картофель. Мы с нетерпением ждем новые кадры", — признался Ященко.
Чтобы попасть в агротехкласс, нужно обратиться в администрацию школы. Если такой класс уже есть, ребенка могут перевести в него или предоставить индивидуальный план обучения с предметами аграрной направленности. Если же школа еще не приняла участие в проекте, можно предложить создать агротехкласс в своем учебном заведении. Школа может запросить консультацию в региональном органе управления АПК.
Кстати, преподаватели школ и аграрных вузов, участвующие в разработке значимых для АПК проектов, получают дополнительные выплаты и помощь в приобретении жилья.