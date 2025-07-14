https://ria.ru/20250714/agrotekhklassy-2028557959.html

Агротехклассы: новый подход к подготовке кадров в российском АПК

Агротехклассы: новый подход к подготовке кадров в российском АПК - РИА Новости, 14.07.2025

Агротехклассы: новый подход к подготовке кадров в российском АПК

Агротехнологические классы становятся важной частью системы подготовки будущих кадров для российского АПК. В прошлом году в восьми регионах страны открылись 50... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:12:00+03:00

2025-07-14T12:12:00+03:00

2025-07-14T12:12:00+03:00

твой бизнес

россия

агрокластеры

виноградники

овощи

севастополь

нижегородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866304371_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a2eed98821596618c29dfb45af889eb.jpg

Агротехнологические классы становятся важной частью системы подготовки будущих кадров для российского АПК. В прошлом году в восьми регионах страны открылись 50 таких классов, где уже обучаются около 1 тысячи школьников. Подростки получают не только знания в аграрной сфере, но и практические навыки работы на предприятиях. По национальному проекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" бизнес может частично компенсировать расходы на создание агротехклассов, что способствует развитию компетенций и привлекает молодежь в отрасль.Подробнее о том, как устроены агротехклассы, и что дает выпускникам погружение в АПК со школьной скамьи, читайте в материале РИА Новости.Свежие силы для АПКОдна из ключевых целей нацпроекта – на 95% обеспечить отрасль квалифицированными кадрами к 2030 году. Именно для этого в школах создаются агротехнологические классы, с углубленным изучением профильных дисциплин и необходимой техникой.В учебном расписании будущих аграриев больше уроков по биологии, химии и физике. К ним добавляются мастер-классы, тренинги и деловые игры. Также школьники проходят практику на фермах и сельхозпредприятиях.Планируется, что к началу нового учебного года в России откроется около 600 агротехнологических классов, а к 2030 году их число достигнет 18 тысяч.Агротехклассы чаще всего открывают там, где активно развивается сельское хозяйство и есть запрос на квалифицированные молодые силы. Например, в Липецкой, Воронежской и Калининградской областях. И конечно, в Крыму.Будущие менеджеры виноградниковВ Севастополе уже работают два агротехнологических класса в школе №59 в селе Терновка. Они открыты по нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Здесь юные жители полуострова занимаются выращиванием овощей, фруктов и винограда. Для этого был закуплен биовегетарий и лаборатория с гидропонной установкой, которая позволяет выращивать растения без грунта."Отрабатывают практические навыки с педагогами в биовегетарии и лабораториях с гидропоникой. С 2025 года на территории школы высажен экспериментальный виноградник. Углубленное изучение естественных наук, погружение в профессии АПК дают положительные результаты на ГИА среди выпускников, раннее профориентирование и высокие достижения в научных исследованиях региональных и Всероссийских конкурсов", – отметила в беседе с РИА Новости директор севастопольской школы №59 им. старшего сержанта милиции Скоробогатова Е. Г. Ольга Сидякина.В предстоящем 2025/26 учебном году специализированные классы будут созданы в школах №17 в селе Сахарная Головка №30 в Балаклаве."В Севастополе для приобщения школьников к аграрной отрасли организованы выезды на предприятия. Также в школы будут приезжать специалисты этих предприятий, читать лекции, посвящать непосредственно в отрасль. В будущем они смогут поступить на аграрную кафедру СевГУ, где дальше будут изучать данное направление", – отметил начальник отдела малых форм хозяйствования и развития сельских территорий департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Евгений Бодров.По соглашению между департаментом и Севастопольским госуниверситетом в 9-11 классах школы №23 учащиеся занимаются на курсе "Менеджмент в виноградарстве" в рамках тематического дополнительного образования.Такие занятия помогают детям понять, как работает сельское хозяйство изнутри, и определиться с будущей профессией.Выпускница школы №59 Камила Кулева поделилась впечатлениями от обучения в агротехклассе. Девушке нравится, что особое внимание здесь уделяется практическим занятиям."Мы используем современное оборудование, которое позволило нам получить реальный опыт работы с агротехнологиями на школьной скамье! Изучение качества почвы, особенностей выращивания сельскохозяйственных культур, различных заболеваний, паразитов, вредителей, посещение агропредприятий, знакомство со специалистами – все это позволяет лучше узнать особенности профессии АПК и сделать выбор будущей профессии", – сказала РИА Новости Кулева.Бизнес ждет кадры с нетерпениемВ новом учебном году в деревне Ковригино Нижегородской области будет открыт первый агротехнологический класс по нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".Соглашение о сотрудничестве подписали Ковригинская основная школа, Нижегородский государственный агротехнологический университет (НГАТУ) и местное сельхозпредприятие АО "Мир" Ященко А. В. и Компания".В Ковригинской школе внеурочная деятельность по направлению "Агрошкола" стартовала еще в 2022 году."Нашу школу недавно отремонтировали, и мы делали ремонт с прицелом на эту деятельность. Дизайн — как раз в тематике сельского хозяйства. Самое главное, что детям нравится, они хотят заниматься сельским хозяйством. А мы их в этом поддерживаем. Немаловажно, что у нас есть крепкие сельхозтоваропроизводители, которые охотно принимают участие в учебном процессе", — рассказал директор школы Александр Шорин.По его словам, следующим шагом будет приобретение специального оборудования, которое поможет ученикам получать новые знания.Еще один участник проекта – предприниматель Игорь Ященко – отметил, что проблема кадров в агропроме очень актуальна. И открытие агротехнологических классов как раз поможет решить ее, уверен он."Мы готовы приложить максимум усилий, чтобы ее решить. У нас есть и животноводческие комплексы, и площади под зерновые культуры и картофель. Мы с нетерпением ждем новые кадры", — признался Ященко.Чтобы попасть в агротехкласс, нужно обратиться в администрацию школы. Если такой класс уже есть, ребенка могут перевести в него или предоставить индивидуальный план обучения с предметами аграрной направленности. Если же школа еще не приняла участие в проекте, можно предложить создать агротехкласс в своем учебном заведении. Школа может запросить консультацию в региональном органе управления АПК.Кстати, преподаватели школ и аграрных вузов, участвующие в разработке значимых для АПК проектов, получают дополнительные выплаты и помощь в приобретении жилья.

https://ria.ru/20250616/sevastopol-2023153029.html

https://ria.ru/20231023/agroshkola-1904739744.html

россия

севастополь

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, агрокластеры, виноградники, овощи, севастополь, нижегородская область