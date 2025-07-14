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"Палуба Титаника": в Британии рассказали об агонии в Киеве
"Палуба Титаника": в Британии рассказали об агонии в Киеве - РИА Новости, 14.07.2025
"Палуба Титаника": в Британии рассказали об агонии в Киеве
Хаотичные перестановки в правительстве Украины свидетельствуют только о растущем политическом стрессе, заявил британский геополитический аналитик Александр... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T03:37:00+03:00
2025-07-14T03:37:00+03:00
2025-07-14T04:31:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Хаотичные перестановки в правительстве Украины свидетельствуют только о растущем политическом стрессе, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Все ведет к тому, что грядут перестановки шезлонгов на палубе Титаника, то есть Украины. Не могу не заметить, что это в очередной раз отражает растущий политический стресс в Киеве. Да еще и в свете кризиса на фронте", — сказал он.Аналитик добавил, что к хаосу предполагаемых перестановок добавляется полное игнорирование дипломатических сигналов со стороны Москвы. По его словам, это говорит о том, что никто на Украине и не рассматривал возможность продолжения переговоров."Нет никаких сигналов о том, что Зеленский собирается отправлять делегацию на переговоры с Россией в Стамбул. Москва и Анкара уже некоторое время ждут ответ из Киева, но его все нет. Украина соблюдает полное политическое молчание", — заключил Меркурис.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Владимира Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера — первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. В свою очередь, агентство Bloombergпередавало, что глава киевского режима уже обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028923448.html
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в мире, украина, киев, москва, владимир зеленский, александр меркурис
В мире, Украина, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Александр Меркурис
"Палуба Титаника": в Британии рассказали об агонии в Киеве
Аналитик Меркурис: в Киеве нарастает политический стресс