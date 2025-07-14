https://ria.ru/20250714/aeroporty-2029113872.html

Аэропорты московского региона работают штатно, несмотря на непогоду

Аэропорты московского региона работают штатно, несмотря на непогоду - РИА Новости, 14.07.2025

Аэропорты московского региона работают штатно, несмотря на непогоду

Аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" работают штатно на фоне непогоды, сообщили РИА Новости в авиагаванях. РИА Новости, 14.07.2025

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домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

аэропорт "жуковский"

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" работают штатно на фоне непогоды, сообщили РИА Новости в авиагаванях. "Московский аэропорт Домодедово является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода", - сообщили в авиагавани. Там добавили, что текущее содержание аэродрома выполняется с учетом погодных условий. Также приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра и обеспечения безопасности производственных процессов на аэродроме. "Шереметьево работает штатно", - уточнили в аэропорту. "В настоящий момент а/п Жуковский работает в штатном режиме. Сбоев в расписании нет", - рассказали в "Жуковском". В отдельных районах Москвы идет сильный дождь, который может сопровождаться порывами ветра до 17-20 метров в секунду. Возможны гроза, град, сообщал ранее в понедельник комплекс городского хозяйства, призывая москвичей и гостей столицы в связи с непогодой не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20250713/pogoda-2028905599.html

https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), аэропорт "жуковский", россия, москва, московская область (подмосковье)