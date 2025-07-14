https://ria.ru/20250714/aeroporty-2029113872.html
Аэропорты московского региона работают штатно, несмотря на непогоду
Аэропорты московского региона работают штатно, несмотря на непогоду - РИА Новости, 14.07.2025
Аэропорты московского региона работают штатно, несмотря на непогоду
Аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" работают штатно на фоне непогоды, сообщили РИА Новости в авиагаванях. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:55:00+03:00
2025-07-14T20:55:00+03:00
2025-07-14T20:55:00+03:00
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
аэропорт "жуковский"
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" работают штатно на фоне непогоды, сообщили РИА Новости в авиагаванях. "Московский аэропорт Домодедово является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода", - сообщили в авиагавани. Там добавили, что текущее содержание аэродрома выполняется с учетом погодных условий. Также приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра и обеспечения безопасности производственных процессов на аэродроме. "Шереметьево работает штатно", - уточнили в аэропорту. "В настоящий момент а/п Жуковский работает в штатном режиме. Сбоев в расписании нет", - рассказали в "Жуковском". В отдельных районах Москвы идет сильный дождь, который может сопровождаться порывами ветра до 17-20 метров в секунду. Возможны гроза, град, сообщал ранее в понедельник комплекс городского хозяйства, призывая москвичей и гостей столицы в связи с непогодой не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20250713/pogoda-2028905599.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), аэропорт "жуковский", россия, москва, московская область (подмосковье)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Аэропорт "Жуковский", Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
Аэропорты московского региона работают штатно, несмотря на непогоду
Аэропорты Домодедово, Шереметьево и Жуковский