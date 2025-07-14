https://ria.ru/20250714/aeroflot-2029046364.html
Пассажиры "Аэрофлота" теперь могут перевозить две переноски с животными
Пассажиры "Аэрофлота" теперь могут перевозить две переноски с животными - РИА Новости, 14.07.2025
Пассажиры "Аэрофлота" теперь могут перевозить две переноски с животными
"Аэрофлот" расширил услугу по перевозке животных в салоне самолета, теперь один пассажир может одновременно перевозить в салоне два контейнера с питомцами: на... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:08:00+03:00
2025-07-14T16:08:00+03:00
2025-07-14T16:40:00+03:00
аэрофлот
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827460675_315:596:2896:2048_1920x0_80_0_0_c265443740e85218bf96fc784a0fa064.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" расширил услугу по перевозке животных в салоне самолета, теперь один пассажир может одновременно перевозить в салоне два контейнера с питомцами: на соседнем кресле и под сиденьем впереди стоящего кресла, сообщает пресс-служба перевозчика.Сервис доступен на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU. По правилам авиакомпании, вес переноски, которая размещается под сидением, не должен превышать восемь килограммов. Контейнер для перевозки на соседнем кресле может весить не более 15 килограммов. В каждый контейнер можно поместить до трех животных. Таким образом, один пассажир сможет взять в салон сразу до шести питомцев. Ожидается, что услуга будет востребована у владельцев животных мелких пород, а также при перевозке котят или щенят. "Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году компания перевезла 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.
https://ria.ru/20250627/aeroflot-2025802514.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827460675_566:510:2616:2048_1920x0_80_0_0_3bcfa3cc48334a598723f7129775ab9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, животные
Пассажиры "Аэрофлота" теперь могут перевозить две переноски с животными
В "Аэрофлоте" теперь можно перевозить две переноски с животными в салоне
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" расширил услугу по перевозке животных в салоне самолета, теперь один пассажир может одновременно перевозить в салоне два контейнера с питомцами: на соседнем кресле и под сиденьем впереди стоящего кресла, сообщает пресс-служба перевозчика.
Сервис доступен на собственных рейсах "Аэрофлота" и рейсах дочерней авиакомпании "Россия", выполняемых под кодом SU.
По правилам авиакомпании, вес переноски, которая размещается под сидением, не должен превышать восемь килограммов. Контейнер для перевозки на соседнем кресле может весить не более 15 килограммов.
В каждый контейнер можно поместить до трех животных. Таким образом, один пассажир сможет взять в салон сразу до шести питомцев. Ожидается, что услуга будет востребована у владельцев животных мелких пород, а также при перевозке котят или щенят.
"Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году компания перевезла 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.