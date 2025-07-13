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В Москве передали в зоопарк льва и львенка, используемых для фотосессий - РИА Новости, 13.07.2025
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15:46 13.07.2025 (обновлено: 16:10 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/zhivotnye-2028873375.html
В Москве передали в зоопарк льва и львенка, используемых для фотосессий
В Москве передали в зоопарк льва и львенка, используемых для фотосессий - РИА Новости, 13.07.2025
В Москве передали в зоопарк льва и львенка, используемых для фотосессий
В Московский зоопарк передали льва и львенка, которых незаконно использовали для фотосессий, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T15:46:00+03:00
2025-07-13T16:10:00+03:00
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москва
светлана акулова
московский зоопарк
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московский зоопарк передали льва и львенка, которых незаконно использовали для фотосессий, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "Как установлено в ходе прокурорской проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора, животные фактически работают "реквизитом" для фотосессий. При этом у владельцев животных лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках либо зоосадах не получена, а животных перевозят в различные регионы страны", — отметили в ведомстве. Информацию о сомнительном развлечении получили при мониторинге интернета. Проверка показала, что владельцы животных организовали фотосессию со львами в частном жилом доме в Москве. Владельцы не соблюдали законы об использовании животных в культурно-зрелищных целях. Возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе. Льва и его детеныша забрали у нарушителей и передали в Московский зоопарк. "В отношении владельцев возбуждено дело об административном правонарушении в связи с нарушением условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Лев и детеныш льва переданы в Московский зоопарк", — написала в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Она отметила, что владельцы содержали животных без оформленных надлежащим образом документов и не соблюдали требований закона, "включая требования в части обеспечения безопасности участников мероприятий".
https://ria.ru/20250709/politsiya-2028219639.html
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москва, светлана акулова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Москве передали в зоопарк льва и львенка, используемых для фотосессий

В Москве передали в зоопарк льва и львенка, которых возили по РФ для фотосессий

© Фото : Прокуратура МосквыЛев, которого использовали для фотосессий
Лев, которого использовали для фотосессий - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московский зоопарк передали льва и львенка, которых незаконно использовали для фотосессий, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"Как установлено в ходе прокурорской проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора, животные фактически работают "реквизитом" для фотосессий. При этом у владельцев животных лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках либо зоосадах не получена, а животных перевозят в различные регионы страны", — отметили в ведомстве.
© Фото : Прокуратура МосквыЛьвенок, которого использовали для фотосессий
Львенок, которого использовали для фотосессий - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© Фото : Прокуратура Москвы
Львенок, которого использовали для фотосессий
Информацию о сомнительном развлечении получили при мониторинге интернета. Проверка показала, что владельцы животных организовали фотосессию со львами в частном жилом доме в Москве. Владельцы не соблюдали законы об использовании животных в культурно-зрелищных целях.
Возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.
Льва и его детеныша забрали у нарушителей и передали в Московский зоопарк.
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"В отношении владельцев возбуждено дело об административном правонарушении в связи с нарушением условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Лев и детеныш льва переданы в Московский зоопарк", — написала в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Она отметила, что владельцы содержали животных без оформленных надлежащим образом документов и не соблюдали требований закона, "включая требования в части обеспечения безопасности участников мероприятий".
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