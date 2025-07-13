В Москве передали в зоопарк льва и львенка, используемых для фотосессий
В Москве передали в зоопарк льва и львенка, которых возили по РФ для фотосессий
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Московский зоопарк передали льва и львенка, которых незаконно использовали для фотосессий, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"Как установлено в ходе прокурорской проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Москвы совместно со специалистами Росприроднадзора, животные фактически работают "реквизитом" для фотосессий. При этом у владельцев животных лицензия на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках либо зоосадах не получена, а животных перевозят в различные регионы страны", — отметили в ведомстве.
Информацию о сомнительном развлечении получили при мониторинге интернета. Проверка показала, что владельцы животных организовали фотосессию со львами в частном жилом доме в Москве. Владельцы не соблюдали законы об использовании животных в культурно-зрелищных целях.
Возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в пресс-службе.
Льва и его детеныша забрали у нарушителей и передали в Московский зоопарк.
"В отношении владельцев возбуждено дело об административном правонарушении в связи с нарушением условий содержания животных, охраняемых Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Лев и детеныш льва переданы в Московский зоопарк", — написала в своем Telegram-канале генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Она отметила, что владельцы содержали животных без оформленных надлежащим образом документов и не соблюдали требований закона, "включая требования в части обеспечения безопасности участников мероприятий".