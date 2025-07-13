https://ria.ru/20250713/zemletryasenie--2028845141.html
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,3
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 13.07.2025
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Вануату в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T09:47:00+03:00
2025-07-13T09:47:00+03:00
2025-07-13T09:47:00+03:00
вануату
тихий океан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Вануату в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 6.16 по времени UTC (9.16 мск) в 45 километрах к югу от столицы страны Порт-Вилы с населением 35,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20250709/kurily-2028065246.html
вануату
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вануату, тихий океан, в мире
Вануату, Тихий океан, В мире
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Вануату в Тихом океане