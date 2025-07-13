https://ria.ru/20250713/zemletryasenie--2028845141.html

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,3

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 13.07.2025

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Вануату в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 13.07.2025

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вануату

тихий океан

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Вануату в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). Землетрясение произошло в 6.16 по времени UTC (9.16 мск) в 45 километрах к югу от столицы страны Порт-Вилы с населением 35,9 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20250709/kurily-2028065246.html

вануату

тихий океан

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вануату, тихий океан, в мире