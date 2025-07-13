https://ria.ru/20250713/zelenskiy-2028877926.html

"Атака на ценности": поступок Зеленского вызвал отвращение на Западе

"Атака на ценности": поступок Зеленского вызвал отвращение на Западе - РИА Новости, 13.07.2025

"Атака на ценности": поступок Зеленского вызвал отвращение на Западе

Попытки Владимира Зеленского легализовать порнографию символизируют моральный упадок и полное отчаяние киевского режима, заявил научный сотрудник Центра... РИА Новости, 13.07.2025

2025-07-13T16:48:00+03:00

2025-07-13T16:48:00+03:00

2025-07-13T16:48:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Попытки Владимира Зеленского легализовать порнографию символизируют моральный упадок и полное отчаяние киевского режима, заявил научный сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос в статье для Strategic Culture.Так автор отреагировал на подачу Зеленским петиции о декриминализации порнографии в Верховную раду."Вместо того чтобы защищать достоинство украинских женщин, режим Зеленского предпочитает легализовать рынок, который исторически способствовал торговле людьми, насилию и социальному разложению. Эта мера — не только прямая атака на традиционные семейные ценности, общественную мораль и защиту детей, но и отчаянная попытка собрать средства на поддержание разваливающегося государства", — говорится в материале.В тексте отмечается, что такое решение стало еще одним доказательством того, как Украина под руководством Зеленского и под прямым влиянием западных держав полностью отказалась от принципов суверенитета, достоинства и общего блага. В этом сценарии видится не правительство, заботящееся о своем народе, а провальная администрация, в которой доминируют иностранные интересы и глобалистские планы, резюмируется в статье.В феврале Telegram-канал Mash со ссылкой на российских бойцов в зоне СВО сообщал, что украинским военным начали отключать доступ к терминалам Starlink из-за частого просмотра порнографических роликов.По данным издания, у украинцев периодически пропадал доступ к Сети, а при разбирательстве обнаружили гигабайты порнографических материалов. Об этом стало известно, когда российские бойцы штурмом взяли опорные пункты противника, уточняется в публикации.

https://ria.ru/20250713/zelenskiy-2028829827.html

https://ria.ru/20250712/ukraina-2028820127.html

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в мире, украина, владимир зеленский