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В Киеве сообщили о двух вариантах действий Зеленского - РИА Новости, 13.07.2025
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06:59 13.07.2025 (обновлено: 07:49 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/zelenskiy-2028833344.html
В Киеве сообщили о двух вариантах действий Зеленского
В Киеве сообщили о двух вариантах действий Зеленского - РИА Новости, 13.07.2025
В Киеве сообщили о двух вариантах действий Зеленского
В сложившейся ситуации у Владимира Зеленского остается только два варианта в противостоянии с Россией, заявил в своем Telegram-канала депутат Верховной рады... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T06:59:00+03:00
2025-07-13T07:49:00+03:00
украина
владимир зеленский
в мире
киев
россия
александр дубинский
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В сложившейся ситуации у Владимира Зеленского остается только два варианта в противостоянии с Россией, заявил в своем Telegram-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Остается только снижение мобилизационного возраста или переговоры", — написал он.По словам парламентария, Киев пойдет на снижение призывного возраста только при условии увеличения финансовой поддержки со стороны партнеров, а это будет для них проблематично из-за бюджетного кризиса, пояснил политик."Таким образом, переговоры выглядят все более неизбежными для Киева. &lt;…&gt; Речь не о зиме, а о сроках — не более шести месяцев", — резюмировал Дубинский.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Анкара ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.Россия ранее неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.
https://ria.ru/20250712/vybory-2028713779.html
https://ria.ru/20250713/zelenskiy-2028830032.html
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украина, владимир зеленский, в мире, киев, россия, александр дубинский
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Киев, Россия, Александр Дубинский
В Киеве сообщили о двух вариантах действий Зеленского

Дубинский: Зеленскому придется пойти на переговоры из-за нехватки финансирования

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий в окопе
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В сложившейся ситуации у Владимира Зеленского остается только два варианта в противостоянии с Россией, заявил в своем Telegram-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«
"Остается только снижение мобилизационного возраста или переговоры", — написал он.
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По словам парламентария, Киев пойдет на снижение призывного возраста только при условии увеличения финансовой поддержки со стороны партнеров, а это будет для них проблематично из-за бюджетного кризиса, пояснил политик.
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"Таким образом, переговоры выглядят все более неизбежными для Киева. <…> Речь не о зиме, а о сроках — не более шести месяцев", — резюмировал Дубинский.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Анкара ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.
Россия ранее неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.
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