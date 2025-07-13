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В Киеве раскрыли, что сделал Зеленский после визита в Рим - РИА Новости, 13.07.2025
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04:18 13.07.2025 (обновлено: 09:17 13.07.2025)
https://ria.ru/20250713/zelenskiy-2028829827.html
В Киеве раскрыли, что сделал Зеленский после визита в Рим
В Киеве раскрыли, что сделал Зеленский после визита в Рим - РИА Новости, 13.07.2025
В Киеве раскрыли, что сделал Зеленский после визита в Рим
Владимир Зеленский сознательно отказался от обсуждения стамбульского формата мирных переговоров с Россией, пользуясь договоренностями на конференции по... РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T04:18:00+03:00
2025-07-13T09:17:00+03:00
в мире
украина
рим
россия
владимир зеленский
александр дубинский
сергей кислица
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сознательно отказался от обсуждения стамбульского формата мирных переговоров с Россией, пользуясь договоренностями на конференции по восстановлению Украины в Риме, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Мы (украинцы. — Прим. ред.) просим триллионы на восстановление, притом что вся наша перспектива на фронте — это отступать. И при этом Украина, как выразился Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. ред.) не готова обсуждать следующую дату переговоров с русскими", — сказал он.По мнению парламентария, Зеленский и другие члены украинской делегации привезли в Рим проект восстановления страны, который не имеет ничего общего с реальностью и призван лишь ускорить получение финансирования на ведение войны с Россией."Они (делегаты. — Прим. ред.) летают в Римы, презентуют какие-то проекты на триллион, хотя там эти проекты нужны так же, как здесь. Зато всем на Украине рассказывают сказки, как у нас все прекрасно и как плохо у русских", — отметил депутат.Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в субботу заявил, что формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя.Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.Вчера издание Politico сообщило со ссылкой на источник, что президент США Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов.Четвертая конференция по восстановлению Украины прошла в четверг и пятницу в Риме, в ней приняли участие премьер Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. Украинскую делегацию, помимо Владимира Зеленского, возглавляла министр экономики Юлия Свириденко.
https://ria.ru/20250712/ukraina-2028820127.html
https://ria.ru/20250712/meloni-2028711555.html
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в мире, украина, рим, россия, владимир зеленский, александр дубинский, сергей кислица, верховная рада украины, politico, еврокомиссия
В мире, Украина, Рим, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Сергей Кислица, Верховная Рада Украины, Politico, Еврокомиссия
В Киеве раскрыли, что сделал Зеленский после визита в Рим

Дубинский: Зеленский отказался от переговоров в Стамбуле после визита в Рим

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сознательно отказался от обсуждения стамбульского формата мирных переговоров с Россией, пользуясь договоренностями на конференции по восстановлению Украины в Риме, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Мы (украинцы. — Прим. ред.) просим триллионы на восстановление, притом что вся наша перспектива на фронте — это отступать. И при этом Украина, как выразился Владимир Александрович (Зеленский. — Прим. ред.) не готова обсуждать следующую дату переговоров с русскими", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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Вчера, 22:59
По мнению парламентария, Зеленский и другие члены украинской делегации привезли в Рим проект восстановления страны, который не имеет ничего общего с реальностью и призван лишь ускорить получение финансирования на ведение войны с Россией.
"Они (делегаты. — Прим. ред.) летают в Римы, презентуют какие-то проекты на триллион, хотя там эти проекты нужны так же, как здесь. Зато всем на Украине рассказывают сказки, как у нас все прекрасно и как плохо у русских", — отметил депутат.
Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в субботу заявил, что формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя.
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Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.
Вчера издание Politico сообщило со ссылкой на источник, что президент США Дональд Трамп может предоставить Украине пакет помощи на сотни миллионов долларов.
Четвертая конференция по восстановлению Украины прошла в четверг и пятницу в Риме, в ней приняли участие премьер Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. Украинскую делегацию, помимо Владимира Зеленского, возглавляла министр экономики Юлия Свириденко.
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В миреУкраинаРимРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийСергей КислицаВерховная Рада УкраиныPoliticoЕврокомиссия
 
 
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