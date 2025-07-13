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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Чернигове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Чернигове - РИА Новости, 13.07.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Чернигове
Взрывы прозвучали в Полтаве и Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 13.07.2025
2025-07-13T20:53:00+03:00
2025-07-13T20:53:00+03:00
2025-07-13T20:53:00+03:00
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Полтаве и Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.44 мск тревога звучит в Киве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях. "В Полтаве снова слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного". В Чернигове были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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полтава, чернигов, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Чернигов, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве и Чернигове
В Полтаве и Чернигове на Украине прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги